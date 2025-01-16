Огород у нас растет. Сажаем рассаду в 2025 году: сроки для регионов

Чтобы получить ранний урожай огурцов, можно вырастить их через рассаду. Для этого нужно замочить семена в воде, чтобы они набухли, а затем закалить их, выдержав несколько дней в холодильнике или в снегу. Это повысит устойчивость растений к неблагоприятным условиям и увеличит количество женских цветков, а значит, и урожайность.