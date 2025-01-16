Огород у нас растет. Сажаем рассаду в 2025 году: сроки для регионов

Дожили! Пришло время сажать рассаду. Дачники рады, что, наконец, можно заняться огородными делами, пусть даже у себя в квартире.
Опытный садовод Светлана Городецкая назвала оптимальные сроки посадки рассады для овощей в 2025 году. Для каждого региона даты могут отличаться, но имейте в виду главное правило — с момента посадки рассады до высадки в грунт должно пройти в среднем два месяца.
Баклажаны
Чтобы ускорить процесс прорастания семян баклажанов, их рекомендуется предварительно замочить в растворе для борьбы с вредителями. Обычно садоводы используют марганцовку. Проклюнувшиеся семена (для этого их помещают на несколько дней во влажную ткань в теплом месте) высаживают в увлажненный грунт на глубину около сантиметра.
Для создания оптимальных условий для прорастания емкости с посевами накрывают пленкой или стеклом. Баклажаны теплолюбивы, поэтому проращивать их следует при температуре от 25 до 30 градусов Цельсия. Всходы обычно появляются через 7−14 дней.
Оптимальное время для посева баклажанов — с 20 февраля по 5 марта.
Перцы
Перед посадкой обдайте семена кипятком, затем приготовьте грунт и поместите в емкости на глубину около 0,5 см. Прорастание происходит медленно, занимает от двух до трех недель. Растениям требуется высокая температура, в пределах 25−30 °С.
Оптимальное время для посева перцев — с конца февраля до начала марта.
Томаты
Для выращивания томатов рекомендуется заранее подготовить почвенную смесь из чернозема, перегноя, песка и торфа в соотношении 3:3:1:1. Альтернативным вариантом является покупка готового грунта для рассады.
Также обработайте семена кипятком, затем марганцовкой. При посеве их заглубляют в почву на один сантиметр, предварительно увлажнив ее. После посева верхний слой почвы опрыскивают водой, а емкости с семенами помещают в теплое место и прикрывают пленкой. Всходы обычно появляются в течение недели.
Благоприятный период для посева томатов — с середины февраля до начала апреля.
Огурцы
Чтобы получить ранний урожай огурцов, можно вырастить их через рассаду. Для этого нужно замочить семена в воде, чтобы они набухли, а затем закалить их, выдержав несколько дней в холодильнике или в снегу. Это повысит устойчивость растений к неблагоприятным условиям и увеличит количество женских цветков, а значит, и урожайность.
Благоприятный период для посева огурцов: с 20 по 30 марта — для теплиц, с 10 по 20 апреля — для высадки в открытый грунт.
Капуста
Капуста — холодостойкое растение, которое хорошо переносит весенние заморозки. Поэтому ее можно сеять прямо в открытый грунт в конце апреля или начале мая. Но если нужен ранний урожай, можно вырастить капусту через рассаду.
Сроки посева: ранние белокочанные сорта — с 10 по 20 марта, брокколи и цветная — с 20 по 30 марта.