В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие десятилетия

Впервые вероятность мощного землетрясения в районе Нанкайского желоба была рассчитана в 2013 году, тогда она составляла 60−70%. К 2018 году показатель вырос до 70−80%, а в 2024 году его уточнили до 75−82%. Такая вероятность говорит о высоком риске, хотя специалисты призывают не воспринимать ее как немедленную угрозу.