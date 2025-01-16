В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие десятилетия

Японский правительственный комитет по исследованию сейсмической активности пересмотрел вероятность мегаземлетрясения магнитудой 8−9 в районе Нанкайского желоба. Теперь вероятность его возникновения в ближайшие 30 лет составляет около 80%. Ранее показатель находился в пределах 70−80%. Об этом сообщает телеканал NHK.
Впервые вероятность мощного землетрясения в районе Нанкайского желоба была рассчитана в 2013 году, тогда она составляла 60−70%. К 2018 году показатель вырос до 70−80%, а в 2024 году его уточнили до 75−82%. Такая вероятность говорит о высоком риске, хотя специалисты призывают не воспринимать ее как немедленную угрозу.
Комитет также пересчитал вероятность землетрясений в других районах страны. В частности, риск землетрясения магнитудой 7,8−8,5 в округе Немуро (префектура Хоккайдо) оценивается в 80%. Вероятность землетрясения магнитудой 7,4 у побережья префектуры Мияги увеличилась до 80−90%. При этом отмечается, что вероятность землетрясения магнитудой 9, подобного Великому восточно-японскому землетрясению, которое произошло 11 марта 2011 года, составляет «почти 0%».
Председатель комитета Нао Хирата призвал жителей быть готовыми к подобным чрезвычайным ситуациям в любой момент. С аналогичным мнением выступил профессор Киотского университета Такуя Нисимура.
«Важно не пугаться такой вероятности, а усилить нашу подготовку к следующему землетрясению, в первую очередь с помощью повышения осведомленности о стихийных бедствиях», — заявил профессор Нисимура.
Эксперты также добавили, что данные расчеты не учитывают землетрясения меньшей магнитуды, которые периодически происходят в Японии.
Ранее ученые предупредили о том, что на Земле все чаще будут случаться мегацунами. Причиной этого является глобальное потепление. Из-за изменений климата и таяния полярных льдов могут возникать мегацунами высотой 150 м. Современные технологии играют важную роль в предотвращении катастроф, связанных с цунами. Системы раннего предупреждения уже спасли множество жизней, а разработки в области искусственного интеллекта помогают прогнозировать пути разрушительных волн и оценивать возможные риски. Однако полное предотвращение таких катастроф невозможно.