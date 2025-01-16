Климатические катастрофические явления растут во всем мире

Ученые уверены, что человечество еще может спасти климат и уберечься от перепадов жарких, засушливых и влажных периодов. Для этого нужно как можно быстрее сократить выброс парниковых газов во всех сферах жизни. Также специалисты советуют перестать думать о том, что погодные явления предсказуемы, а их закономерности неизменны. «Вместо этого нам нужно разработать более системные способы понимания, планирования и жизни в мире, где климат меняется», — заключили эксперты.