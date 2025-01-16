Климатические катастрофические явления растут во всем мире

Ученые из США и Швейцарии проанализировали сотни ранее проведенных исследований на тему климата, чтобы определить тенденцию к чередованию засух и дождей. Анализ показал, что из-за глобального потепления перепады между экстремально влажными и сухими условиями, которые привели к катастрофическим пожарам в Лос-Анджелесе, увеличиваются в геометрической прогрессии по всему миру.
Резкие перепады между погодными явлениями называются «климатическими “хлыстами”». И в последние годы они были связаны с катастрофическими наводнениями в Восточной Африке, Пакистане и Австралии, а также с аномальной жарой в Европе и Китае.
Исследователи выяснили, что с середины XX века почти во всех регионах планеты произошло от 31% до 66% больше случаев «хлыстовой волны», чем было ранее. Это случилось из-за выбросов от сжигания ископаемого топлива, которые нагрели атмосферу.
По словам ученых, количество таких перепадов будет расти в геометрической прогрессии по мере дальнейшего потепления: они более чем удвоятся, если температура в мире повысится на 3 . Сейчас человечество находится на пути к увеличению ее показателя на 2,7°C.
Как пишет The Guardian, основная причина «хлыстовых явлений» заключается в том, что более теплая атмосфера может удерживать больше водяного пара. Это означает не только сильнейшие ливни во время сезонных дождей, но и более сильную засуху, поскольку сухая атмосфера поглощает больше воды из почвы и растений.
По словам специалистов, более быстрые и масштабные переходы между экстремально влажными и сухими условиями могут поставить под угрозу не только инфраструктуру водоснабжения и борьбы с наводнениями. Пострадают также системы управления стихийными бедствиями, реагирования на чрезвычайные ситуации и здравоохранения.
Ученые уверены, что человечество еще может спасти климат и уберечься от перепадов жарких, засушливых и влажных периодов. Для этого нужно как можно быстрее сократить выброс парниковых газов во всех сферах жизни. Также специалисты советуют перестать думать о том, что погодные явления предсказуемы, а их закономерности неизменны. «Вместо этого нам нужно разработать более системные способы понимания, планирования и жизни в мире, где климат меняется», — заключили эксперты.
Ранее ученые сообщили, что климатический кризис негативно сказывается на круговороте воды в природе.