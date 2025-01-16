Пожары в Калифорнии удается сдерживать благодаря улучшению погоды

«По прогнозу осадков не ожидается. Ветер изменит направление на прибрежное вечером четверга и в пятницу, что приведет к увеличению относительной влажности и снижению хаотичности потоков ветра, помогая уменьшить угрозу лесных пожаров в сравнении с последними днями», — говорится в сообщении.