В Гидрометцентре спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 17 января

Ранее, 16 января, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине теплой погоды в России. По словам эксперта, на фоне атлантического влияния в некоторых регионах установлены температурные рекорды.