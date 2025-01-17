В Гидрометцентре спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 17 января

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −1.
В Московской области днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, ночью температура может упасть до −3.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 746−748 мм ртутного столба.
Ранее, 16 января, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине теплой погоды в России. По словам эксперта, на фоне атлантического влияния в некоторых регионах установлены температурные рекорды.