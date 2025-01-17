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В Гидрометцентре спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 17 января

Облачность, небольшие осадки и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 17 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 52% 754 мм рт. ст. +1°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −1.

В Московской области днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, ночью температура может упасть до −3.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 746−748 мм ртутного столба.

Ранее, 16 января, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине теплой погоды в России. По словам эксперта, на фоне атлантического влияния в некоторых регионах установлены температурные рекорды.