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​​​​​​​Народные приметы на 19 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Почему не стоит заниматься рукоделием, осквернять воду и давать вещи в долг.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

По народному календарю 19 января отмечается Крещение, главным силой которого является вода. До сих пор считается, что она в праздник обладает особой целительной силой: она защищает людей от бед и несчастий, снимает сглаз и порчу.

Рассказываем, какие приметы есть на 19 января 2025 года, а также что можно и нельзя делать.

Приметы погоды 19 января

Наши предки в Крещенскую ночь выносили на улицу миски с разными злаками. Утром их осматривали: какое зерно покрылось инеем, то и уродится в новом году. Если же тепло пришло или мокрый снег выпал 19 января, будет богатый урожай злаков.

А вот какие приметы помогут предсказать погоду:

  • весь день солнце светит — лето будет жарким;
  • на небе полная луна или туман по земле стелется — реки сильно разольются;
  • если на улице метет весь день, то и на Пасху метель будет;
  • оттепель на Крещение означает, что до конца зимы сильных морозов не будет;
  • в проруби много воды — к половодью.

Что можно делать 19 января

Освящение воды в реках и озерах породило знаменитую традицию крещенских купаний. После того как священник прочитает молитву, верующие могут либо зачерпнуть из проруби воду, либо вовсе искупаться в купели. Считается, что эти действия помогут очиститься от грехов и болезней на весь год.

Особенно целительной считалась талая вода, потому на Руси брали чистый снег, после чего растапливали его в тепле дома. Крещенской водой поят скот — для приплода и здоровья.

На Крещение девушки в последний раз пытались узнать свое будущее по первому встречному. Считалось, что если за воротами им встретился старик — к добру, молодой парень — к скорой свадьбе. Также в ночь с 18 на 19 января можно смело загадывать любое желание, и оно обязательно сбудется. Сны тоже считаются вещими.

Свататься и венчаться в этот день разрешается. Согласно народным приметам, брак. заключенный в Крещение, будет крепким, долгим и счастливым.

Помимо прочего, 19 января принято держать двери и окна открытыми. Считается, что все несчастья из дома уйдут, а удача и благополучие, наоборот, будут в семье господствовать.

Что запрещено делать 19 января

В Крещение ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, желать другому человеку зла, задумывать недоброе, сплетничать и осуждать кого-то. Если ослушаться, все вернется бумерангом в стократном размере.

Нельзя набирать воду в больших количествах только для себя, так как это считается жадностью, что в христианстве является большим грехом. А четное количество блюд на столе — плохая примета. Их должно быть не менее девяти.

Нельзя упоминать нечистую силу, разбавлять воду, которая была освящена в храме, стирать вещи, пачкать чистый снег, бросать в воду грязные предметы и совершать другие действия, загрязняющие и оскверняющие жидкость — все это обернется болезнью. А если стричь ногти и волосы, можно судьбу свою обрезать.

Ник коем случае в этот день нельзя давать деньги и любые вещи в долг — достаток из дома уйдет. Также не стоит отказывать в просьбах, потому что потом самому придется ходить с протянутой рукой.

Помимо прочего, не стоит шить, вышивать и заниматься любым другим рукоделием. Считается, что так можно свою судьбу запутать.