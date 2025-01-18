​​​​​​​Народные приметы на 19 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

На Крещение девушки в последний раз пытались узнать свое будущее по первому встречному. Считалось, что если за воротами им встретился старик — к добру, молодой парень — к скорой свадьбе. Также в ночь с 18 на 19 января можно смело загадывать любое желание, и оно обязательно сбудется. Сны тоже считаются вещими.