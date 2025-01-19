Народные приметы на 20 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно приметам, на стол в этот день надо подавать брагу или пиво. Считается, что если 20 января не выпить алкоголь, весь год пройдет в печали и слезах. Однако надо знать меру. Как гласила старинная поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».