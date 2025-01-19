Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 20 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Не пейте алкоголь, не принимайте подарки от незнакомцев и ни в коем случае не убивайте мышей. Больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 93% 753 мм рт. ст. +5°
Источник: Unsplash / CC0

Согласно народному календарю, 20 января отмечается день Ивана Бражника. По преданию, этот святой предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем крестил его в водах Иордана.

Рассказываем, какие приметы есть на 20 января 2025 года, а также что можно делать, что нельзя.

Приметы погоды 20 января

В день Ивана Бражника можно узнать, какой погода будет летом:

  • ясная и холодная погода в этот день предвещает засушливое лето;
  • ветер дует с юга — лето будет грозовое;
  • снег — предвестник обычного лета без аномальных температур;
  • метель в этот день — сильный ветер и снег на Масленицу;
  • если в этот день полнолуние, то весной будет сильное половодье.

Что можно делать 20 января

Наши предки в период между Рождеством и Масленицей играли свадьбы. 20 января отлично подходит для сватовства и заключения браков. Считается, что семья будет крепкой и счастливой. Приглашенные на свадьбу гости должны есть досыта. Это будет сулить молодоженам достаток.

Согласно приметам, на стол в этот день надо подавать брагу или пиво. Считается, что если 20 января не выпить алкоголь, весь год пройдет в печали и слезах. Однако надо знать меру. Как гласила старинная поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».

Считается, что в ночь на 20 января снятся вещие сны, которые могут предсказать решение важной проблемы. А чтобы сновидение сбылось, его нужно сохранить в секрете.

Что запрещено делать 20 января

С днем Ивана Бражника связано также множество запрещающих примет:

  • если злоупотреблять алкоголем, в жизнь придут несчастья;
  • нельзя бездельничать и лениться, иначе год пройдет в нужде, бедности и голоде;
  • нельзя весь день умываться — водой можно смыть защиту от мошенников и обманщиков;
  • не начинайте застолье с первых блюд, так как иначе не получится достичь ни одной цели;
  • не рекомендуется в этот день принимать подарки от незнакомых людей. Нарушившие это правило навлекут на себя болезни и серьезные проблемы;
  • строго настрого запрещено убивать мышей. Считается, что появление этих грызунов сулит пополнение в семье;
  • детям нужно обязательно сказать, что в этот день нельзя стучать палкой по отражению луны по воде. Если это сделать, можно накликать в семью утопленника;
  • увидеть лебедя или гуся — к счастью, поэтому ни в коем случае нельзя прогонять птицу.