Народные приметы на 20 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 20 января отмечается день Ивана Бражника. По преданию, этот святой предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем крестил его в водах Иордана.
Рассказываем, какие приметы есть на 20 января 2025 года, а также что можно делать, что нельзя.
Приметы погоды 20 января
В день Ивана Бражника можно узнать, какой погода будет летом:
- ясная и холодная погода в этот день предвещает засушливое лето;
- ветер дует с юга — лето будет грозовое;
- снег — предвестник обычного лета без аномальных температур;
- метель в этот день — сильный ветер и снег на Масленицу;
- если в этот день полнолуние, то весной будет сильное половодье.
Что можно делать 20 января
Наши предки в период между Рождеством и Масленицей играли свадьбы. 20 января отлично подходит для сватовства и заключения браков. Считается, что семья будет крепкой и счастливой. Приглашенные на свадьбу гости должны есть досыта. Это будет сулить молодоженам достаток.
Согласно приметам, на стол в этот день надо подавать брагу или пиво. Считается, что если 20 января не выпить алкоголь, весь год пройдет в печали и слезах. Однако надо знать меру. Как гласила старинная поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».
Считается, что в ночь на 20 января снятся вещие сны, которые могут предсказать решение важной проблемы. А чтобы сновидение сбылось, его нужно сохранить в секрете.
Что запрещено делать 20 января
С днем Ивана Бражника связано также множество запрещающих примет:
- если злоупотреблять алкоголем, в жизнь придут несчастья;
- нельзя бездельничать и лениться, иначе год пройдет в нужде, бедности и голоде;
- нельзя весь день умываться — водой можно смыть защиту от мошенников и обманщиков;
- не начинайте застолье с первых блюд, так как иначе не получится достичь ни одной цели;
- не рекомендуется в этот день принимать подарки от незнакомых людей. Нарушившие это правило навлекут на себя болезни и серьезные проблемы;
- строго настрого запрещено убивать мышей. Считается, что появление этих грызунов сулит пополнение в семье;
- детям нужно обязательно сказать, что в этот день нельзя стучать палкой по отражению луны по воде. Если это сделать, можно накликать в семью утопленника;
- увидеть лебедя или гуся — к счастью, поэтому ни в коем случае нельзя прогонять птицу.