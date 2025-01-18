Вильфанд рассказал, где меньше всего выпало осадков в декабре

16 января Вильфанд сообщил, что весна в Москве, по прогнозам, наступит раньше обычного из-за недостатка снега, что приведет к более быстрому прогреванию воздуха. По его словам, что при недостатке снега солнечная энергия в основном используется для прогрева воздуха, а не для таяния снега. Даже если в оставшиеся полтора месяца зимы выпадет снег, его количество все равно будет ниже нормы на фоне текущих погодных условий, уточнил синоптик.