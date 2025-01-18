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В трех округах РФ ожидается превышение температурной нормы до 20 градусов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Температура может превысить свою климатическую норму до 20 градусов в некоторых регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшее время. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«На юге Сибири и на юге Дальнего Востока отмечается сильно положительная аномалия температуры — плюс 16 градусов выше нормы. Это касается Иркутской области, Красноярского края, Тывы, Бурятии, Забайкалья. Так что по-прежнему там очень теплая погода, кстати говоря, и в Амурской области, и в Приморье тоже прогнозируется в начале следующей недели температура на 6−8 градусов выше нормы. В Уральском федеральном округе, в Якутии, на юге Западной Сибири температура будет на 16−20 градусов выше нормы», — сообщил метеоролог.

Он поделился, что 16 января в Республике Бурятия был перекрыт температурный рекорд 1930 года — минус 6,6 градуса в Улан-Удэ, установившийся 95 лет тому назад. Новый рекорд составил минус 5,8 градуса, что на 0,7 градуса выше предшественника.

По данным Гидрометцентра, в начале следующей неделе температуры в Якутске днем будут в диапазоне минус 16−18 градусов, ночью от минус 19 до минус 23, аналогичный показатель и в других регионах юга Якутии. В самых густонаселенных регионах Западной Сибири — Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях температуры днем будут варьироваться от плюс 1 до минус 5, а ночью от минус 1 до минус 11. В регионах южного Урала, Челябинской области максимальный показатель днем составит минус 13 градусов, ночью — до минус 15, в Оренбургской области днем прогнозируется минус 1−6, ночью от минус 6 до минус 8 градусов.