В трех округах РФ ожидается превышение температурной нормы до 20 градусов

По данным Гидрометцентра, в начале следующей неделе температуры в Якутске днем будут в диапазоне минус 16−18 градусов, ночью от минус 19 до минус 23, аналогичный показатель и в других регионах юга Якутии. В самых густонаселенных регионах Западной Сибири — Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях температуры днем будут варьироваться от плюс 1 до минус 5, а ночью от минус 1 до минус 11. В регионах южного Урала, Челябинской области максимальный показатель днем составит минус 13 градусов, ночью — до минус 15, в Оренбургской области днем прогнозируется минус 1−6, ночью от минус 6 до минус 8 градусов.