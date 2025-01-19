Спину гнуть не придется: избавляемся от сорняков методом химика Менделеева — лайфхак

Каждый дачник не понаслышке знает, как порой тяжело бороться с сорной растительностью. Сорняки имеют развитую корневую систему, а также очень быстро обсеменяются, что затрудняет их выведение с участка.
Тем не менее победить их вполне реально, причем не прибегая к помощи гербицидов. Об этом чудесном методе рассказал автор блога «Стеклянная сказка». Изобрел его химик Дмитрий Иванович Менделеев.
Дело в том, что ученый обожал заниматься огородничеством, а сорняки омрачали его жизнь, не желая выводиться с участка. Тогда Менделеев придумал уникальное средство:
Стружка хозяйственного мыла — 30 гр; масло — 30 мл; тетраборат натрия (боракс) — 50 гр; хлористый калия серого цвета — 500 гр.
Все компоненты необходимо растворить в 10 литрах воды и пролить им места скопления сорной растительности. Она исчезнет моментально!