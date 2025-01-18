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Синоптик Леус: Снег в Москве исчезнет на Крещение третий раз за век

В Москве не будет снежного покрова в Крещение, 19 января, что происходит третий раз за век — в предыдущие разы такое случилось в 2007 и 2020 годах. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Источник: Агентство «Москва»

По словам синоптика, к текущему момент снег в столичном регионе местами сохранятся, однако о сугробах говорить не приходится — толщина покрова составляет от 0,5 сантиметра на метеостанции ВДНХ до пяти сантиметров в районе Тушино. Однако с учетом роста температуры воздуха, как отметил специалист, к святому празднику снег в городе растает.

— Будем надеяться, что и в нынешнем январе снежный покров на землю столицы вернется, а произойти это может уже 21—22 января, однако вероятные оттепели в дальнейшем не дают гарантии, что он пролежит до конца месяца, — написал Леус в своем Telegram-канале.

На следующей неделе в Москве ожидается небольшое похолодание, но будут преобладать положительные температурные аномалии. Прогнозом погоды на ближайшие дни с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.