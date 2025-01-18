Синоптик Леус: Снег в Москве исчезнет на Крещение третий раз за век

— Будем надеяться, что и в нынешнем январе снежный покров на землю столицы вернется, а произойти это может уже 21—22 января , однако вероятные оттепели в дальнейшем не дают гарантии, что он пролежит до конца месяца, — написал Леус в своем Telegram-канале.