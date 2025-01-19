Томаты, похожие на персики: вкус и польза в каждом плоде — с голубоватым оттенком

Кусты способны вырасти до двух метров в высоту. Отлично себя чувствуют как в теплицах, так и в открытом грунте. Плоды томата округлые насыщенно красного цвета. На ощупь пушисто-бархатистые. Похожие на персики. Вкус помидоров сладкий с легкой кислинкой. Они отлично транспортируются, сохраняя свою форму.