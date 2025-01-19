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Томаты, похожие на персики: вкус и польза в каждом плоде — с голубоватым оттенком

Декоративный сорт с оригинальными плодами.

Источник: Krasnoyarskmedia

Многие дачники стремятся разнообразить свой огород различными оригинальными сортами овощных культур. Один из таких — томат «Голубая ель». Сорт зарекомендовал себя у любителей экзотики своими вкусовыми качествами и нестандартным внешним видом. Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала о его преимуществах.

Дело в том, что «Голубая ель» — это декоративная разновидность томатов, листья, стебель и плоды которой покрыты мелким пухом. Растения имеют голубоватый оттенок и очень отличаются от своих зелёных собратьев.

Кусты способны вырасти до двух метров в высоту. Отлично себя чувствуют как в теплицах, так и в открытом грунте. Плоды томата округлые насыщенно красного цвета. На ощупь пушисто-бархатистые. Похожие на персики. Вкус помидоров сладкий с легкой кислинкой. Они отлично транспортируются, сохраняя свою форму.