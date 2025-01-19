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Дачники, пишите даты посева овощей на рассаду + рецепт секретной подкормки

Рассада «попрет как сумасшедшая» с этим удобрением, которое стоит копейки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дачникам рассказали, когда лучше всего сажать овощи на рассаду в 2025 году. Чтобы растения прижились, можно использовать одну недорогую и эффективную подкормку. Об этом сообщает ИА UlanMedia (УланМедиа).

Баклажаны сеют на рассаду с 20 февраля по 5 марта. Эти же сроки касаются и перца.

Посев томатов производится в период с 15 марта по 5 апреля, а огурцов — с 10 по 20 апреля. Однако для тепличных огурцов существуют свои сроки — с 20 по 30 марта.

Белокочанную капусту нужно посеять с 10 по 20 марта, брокколи и цветную — с 20 по 30 марта.

Сажать рассаду можно в любые емкости и любую почву. Подойдет и покупной грунт, если осенью не получилось взять огородной земли.

Хорошее удобрение для рассады — из молока, золы и йода.

Что понадобится?

1 литр жирного молока или кефира;

100 гр золы;

Смешиваем эти ингредиенты с 5-ю литрами воды. Добавляем 10 капелек йода.

Таким раствором опрыскиваем растения 1 раз в 7 дней на протяжении всего роста растений.