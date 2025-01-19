В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков

«Первый толчок произошел в 4:59 мск в четырех километрах от сейсмической станции “Ялта”, на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5−3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков», — сказала Бондарь.
Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12:09 мск.
«Также есть сведения об ощутимости. Прогноза на последующее за этими толчками более сильное землетрясение мы сделать не можем, так как для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность — это норма. В 2024 году здесь наблюдалось практически сейсмическое затишье, с начала этого (2025 — ред.) года это уже не первое проявление сейсмической активности в данном районе — “зона заиграла”. Будем надеяться, что “игры” пройдут спокойно», — сказала Бондарь.
По ее словам, это нормальная сейсмичность, которая время от времени активизируется в различных районах Крыма.