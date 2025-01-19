В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков

«Также есть сведения об ощутимости. Прогноза на последующее за этими толчками более сильное землетрясение мы сделать не можем, так как для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность — это норма. В 2024 году здесь наблюдалось практически сейсмическое затишье, с начала этого (2025 — ред.) года это уже не первое проявление сейсмической активности в данном районе — “зона заиграла”. Будем надеяться, что “игры” пройдут спокойно», — сказала Бондарь.