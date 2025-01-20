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Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года

ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. Температура воздуха во Владивостоке 19 января поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года, сообщает Примгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 93% 751 мм рт. ст. +4°
Источник: © РИА Новости

«Вчера, 19 января, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +2,8°C. Предыдущий рекорд, установленный в 1969 году, составлял +2,0°C», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в 21 веке теплым было Крещение только в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +0,4°C. В основном же 19 января преобладали минимальные температуры −10…-16 градусов, максимальные −4…-9 градусов. Самыми морозными были 2006, 2008, 2021 годы: тогда температура воздуха опускалась до −20…-23 градусов.