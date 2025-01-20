Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года

По данным синоптиков, в 21 веке теплым было Крещение только в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +0,4°C. В основном же 19 января преобладали минимальные температуры −10…-16 градусов, максимальные −4…-9 градусов. Самыми морозными были 2006, 2008, 2021 годы: тогда температура воздуха опускалась до −20…-23 градусов.