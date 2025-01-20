Январь пришел с опятами: теплая зимняя погода позволяет заняться «тихой охотой»

— Все лето и осень стояла аномально теплая погода. Не только в Московской области, но и в мире это была рекордно высокая (за все время наблюдений!) среднегодовая температура. Ожидается, что и до апреля температура в среднем будет выше нормы. Но после длительного периода избыточного тепла обязательно следует период пониженных температур. Поэтому в мае и летом обязательно будут периоды избыточно холодные. Некоторые грибники думают, что холод летом для грибов — это плохо. На самом же деле все наоборот. Летом тепла и так в избытке. Чаще бывают проблемы с влажностью. Сентябрь-2024 был рекордно теплым, а много ли собирали грибов? То-то… В прошлом сезоне почти не было холодных периодов летом, стояла засуха. Поэтому была беда с теми же опятами: они наблюдались только локально. И хотя делать прогноз за несколько месяцев до наступления календарной весны и лета — затея неблагодарная, я думаю, нас ждут холодные циклоны, а потому сезон-2025 ожидается более сильный в смысле грибов, особенно в сентябре.