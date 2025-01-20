Январь пришел с опятами: теплая зимняя погода позволяет заняться «тихой охотой»

Снег в лесу — клочками, местами — серой льдистой массой, через которую видны травинки. Вот это январь! Кто — куда, а мы — за грибами. Ходили, кстати, и в декабре, принесли много. А по оттепели еще принесем! Приглядитесь к поваленным деревьям, наверняка заметите золотистые зимние опята-фламмулины или вешенки. А кто-то наткнется на земле на замороженные фиолетовые рядовки: при естественно-природном замораживании они прекрасно сохраняются, не превращаясь в «тряпочки».
«Иудины уши»
Так называют в народе гриб аурикулярию. Действительно похожие на ушные раковины каких-то животных, эти странные грибы селятся на мертвой древесине лиственных пород, часто на ветках ольхи, клена, дуба. По вкусу и ощущениям «иудины уши» нечто вроде хрящика. Их предварительно отваривают, потом жарят. Пожарите сильно, получится этакий «грибной чипс». Грибники-фанаты едят их сырыми (не советуем экспериментировать!), добавляют в салаты.
Лисички
Эти чудесные грибы зимой не растут, но отлично сохраняются до января в замороженном виде под снегом или в траве. Видно ж лисички издалека, хотя после удара мороза они чуть темнеют.
Рядовки фиолетовые
Эти грибы тоже не растут зимой, но появляются вплоть до самых холодов и при таянии снега вполне могут стать доступны. Некрупные рядовки, замерзшие под снегом, не теряют вкусовых свойств.
Дрожалка
Ярко-оранжевая или желтая дрожалка издалека похожа на огонек. Замерзшая, она полупрозрачна и тверда, дома — растечется как растопленное желе. Женщины уважают дрожалку как косметолога — ее наносят на лицо как маску. Дрожалка любит влагу и низкую температуру, от тепла высыхает. Китайцы считают гриб целебным и используют в медицине. Ну, а гурманы варят из нее бульон!
Чага
Чага летом видны хуже, чем зимой. Поэтому, если собрались в лес, возьмите с собой инструмент (нож, пилку), чтобы, встретив это чудо, снять его с дерева. В народной медицине чагу считают мощным средством, отвар которого нормализует пищеварение и даже улучшает состояние онкобольных.
Фламмулина
Зимний опенок виден издалека. Зимой путать эти опята не с чем, но помимо прочего у них есть характерная особенность: черная ножка. Она жесткая, в пищу не годится. Опенок зимний является одним из самых устойчивых к морозам грибов. В слизи, которой покрыты его шляпки, много полезных веществ, так что смывать ее «до нуля» не стоит. Фламмулина хороша на жарку, для соусов, жюльенов, пирожков.
Вешенка устричная
Этот очень вкусный гриб появляется осенью и может продолжать расти до самой весны. Цвет этого гриба зависит от дерева, на котором он растет.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Иваненко, повар второй категории:
— Поскольку зимой мы тоскуем по зелени, грибам-ягодам и всему свежему, грибы, собранные в зимнем лесу, я бы советовала отварить и пожарить. Можно сделать из них и подливу к жареному или запеченному картофелю. Производит впечатление и суп из смеси зимних грибов, и жюльен, сделанный на их основе. Экспериментируйте!
КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ, 2025
Поскольку Сергей Федотов славен своими прогнозами, мы попросили его рассказать, каким будет наш следующий грибной сезон.
— Все лето и осень стояла аномально теплая погода. Не только в Московской области, но и в мире это была рекордно высокая (за все время наблюдений!) среднегодовая температура. Ожидается, что и до апреля температура в среднем будет выше нормы. Но после длительного периода избыточного тепла обязательно следует период пониженных температур. Поэтому в мае и летом обязательно будут периоды избыточно холодные. Некоторые грибники думают, что холод летом для грибов — это плохо. На самом же деле все наоборот. Летом тепла и так в избытке. Чаще бывают проблемы с влажностью. Сентябрь-2024 был рекордно теплым, а много ли собирали грибов? То-то… В прошлом сезоне почти не было холодных периодов летом, стояла засуха. Поэтому была беда с теми же опятами: они наблюдались только локально. И хотя делать прогноз за несколько месяцев до наступления календарной весны и лета — затея неблагодарная, я думаю, нас ждут холодные циклоны, а потому сезон-2025 ожидается более сильный в смысле грибов, особенно в сентябре.