На юге России прогнозируется постепенное повышение температуры

«В понедельник на юге Ставропольского края практически во всех северо-кавказских республиках пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. В Северной Осетии в понедельник будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, [также ожидаются] гололедно-изморозевое явление, гололедица, ветер до 18 м/с», — сказал он.