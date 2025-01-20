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На юге России прогнозируется постепенное повышение температуры

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. В Краснодарском крае с 20 января закончатся осадки, в Ставрополье и республиках Кавказа в начале недели еще прогнозируются дождь, снег, мокрый снег, ветер до 18 м/с. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: 6 м/с 86% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

«В понедельник на юге Ставропольского края практически во всех северо-кавказских республиках пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. В Северной Осетии в понедельник будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, [также ожидаются] гололедно-изморозевое явление, гололедица, ветер до 18 м/с», — сказал он.

Вильфанд пояснил, что на Ставрополье аналогично прогнозируется гололед, налипание мокрого снега. «В Краснодарском крае уже не прогнозируется это явление, оно закончилось», — отметил метеоролог.

Температура на юге европейской России на неделе будет постепенно повышаться до плюс 7−12 градусов, ночные температуры составят плюс 5 градусов. Такой показатель выше нормы на 1−2 градуса.