На юге России прогнозируется постепенное повышение температуры

«В понедельник на юге Ставропольского края практически во всех северо-кавказских республиках пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. В Северной Осетии в понедельник будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, [также ожидаются] гололедно-изморозевое явление, гололедица, ветер до 18 м/с», — сказал он.
Вильфанд пояснил, что на Ставрополье аналогично прогнозируется гололед, налипание мокрого снега. «В Краснодарском крае уже не прогнозируется это явление, оно закончилось», — отметил метеоролог.
Температура на юге европейской России на неделе будет постепенно повышаться до плюс 7−12 градусов, ночные температуры составят плюс 5 градусов. Такой показатель выше нормы на 1−2 градуса.