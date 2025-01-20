Народные приметы на 21 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

21 января принято прощаться со Святками. На Руси, чтобы проводить праздники, начинали работать только после обеда, а первую половину дня посвящали отдыху.
Православные верующие 21 января чтят память епископа Кизического — Емелиана Исповедника. Согласно писаниям, он жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Когда император приказал ему отречься от моления святым иконам, Емелиан отказался. За свою подлинную веру он был сослан в заточение, где и скончался как исповедник.
Приметы погоды 21 января
На Руси верили, если 21 января с юга дует ветер, то летом часто будут грозы. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
- Иней появится на земле — к дождливому лету.
- В это число пойдет снег — август будет дождливым. Если же день простоит солнечный — последний месяц лета выдастся жарким.
- Днем запотеют окна в доме — грядет оттепель.
- 21 января будет холодно — морозы продержатся еще пару недель.
Что можно делать 21 января
21 января, чтобы укрепить здоровье, принято проветривать помещения. Эксперты уверяют, что это поможет избавиться не только от пыли, но и от летучих органических соединений. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
- Если хотите найти решение для какой-либо проблемы, посоветуйтесь в Емелин день со старшими. Считается, что они поделятся своей мудростью и помогут найти желанный ответ.
- На Руси верили, что в это число нужно приглашать кумов и кумовей на застолье, чтобы ребенок вырос здоровым.
- Женщины 21 января могут заняться рукоделием, чтобы принести в дом достаток и благополучие. Если хотите найти себе хобби, ознакомьтесь с нашими советами.
- Считается, что этот день отлично подойдет для бесед по душам. Рекомендуется встретиться с близкими и друзьями, чтобы поделиться последними новостями.
Что запрещено делать 21 января
21 января категорически запрещено оставаться наедине с собой, в противном случае будете чувствовать себя одиноким целый год, а ученые доказали, что это может привести к частым болезням. Что еще не стоит делать в этот день?
- Считается, что кумовья в этот день не должны приходить без подарка к своему крестнику, иначе он может сильно заболеть.
- Предки верили, что 21 января нельзя без толку тратить припасы и деньги, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы.
- Не стоит вступать в конфликт с членами семьи, в противном случае ссора продлится до конца зимы.
- Не рекомендуется откладывать лечение недугов и заболеваний, чтобы не привлечь более серьезные проблемы. Лучше всегда быть начеку: эксперт рассказал, как сохранить здоровье в сезон простуд.