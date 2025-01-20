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Народные приметы на 21 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 21 января называют Емелин день и Василисы Зимние. На Руси было принято приглашать гостей, чтобы поделиться с ними последними новостями, от этого и пошла поговорка: «Мели Емеля, твоя неделя».

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

21 января принято прощаться со Святками. На Руси, чтобы проводить праздники, начинали работать только после обеда, а первую половину дня посвящали отдыху.

Православные верующие 21 января чтят память епископа Кизического — Емелиана Исповедника. Согласно писаниям, он жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Когда император приказал ему отречься от моления святым иконам, Емелиан отказался. За свою подлинную веру он был сослан в заточение, где и скончался как исповедник.

Приметы погоды 21 января

На Руси верили, если 21 января с юга дует ветер, то летом часто будут грозы. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.

  • Иней появится на земле — к дождливому лету.
  • В это число пойдет снег — август будет дождливым. Если же день простоит солнечный — последний месяц лета выдастся жарким.
  • Днем запотеют окна в доме — грядет оттепель.
  • 21 января будет холодно — морозы продержатся еще пару недель.

Что можно делать 21 января

21 января, чтобы укрепить здоровье, принято проветривать помещения. Эксперты уверяют, что это поможет избавиться не только от пыли, но и от летучих органических соединений. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?

  • Если хотите найти решение для какой-либо проблемы, посоветуйтесь в Емелин день со старшими. Считается, что они поделятся своей мудростью и помогут найти желанный ответ.
  • На Руси верили, что в это число нужно приглашать кумов и кумовей на застолье, чтобы ребенок вырос здоровым.
  • Женщины 21 января могут заняться рукоделием, чтобы принести в дом достаток и благополучие. Если хотите найти себе хобби, ознакомьтесь с нашими советами.
  • Считается, что этот день отлично подойдет для бесед по душам. Рекомендуется встретиться с близкими и друзьями, чтобы поделиться последними новостями.

Что запрещено делать 21 января

21 января категорически запрещено оставаться наедине с собой, в противном случае будете чувствовать себя одиноким целый год, а ученые доказали, что это может привести к частым болезням. Что еще не стоит делать в этот день?

  • Считается, что кумовья в этот день не должны приходить без подарка к своему крестнику, иначе он может сильно заболеть.
  • Предки верили, что 21 января нельзя без толку тратить припасы и деньги, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы.
  • Не стоит вступать в конфликт с членами семьи, в противном случае ссора продлится до конца зимы.
  • Не рекомендуется откладывать лечение недугов и заболеваний, чтобы не привлечь более серьезные проблемы. Лучше всегда быть начеку: эксперт рассказал, как сохранить здоровье в сезон простуд.