Фикус Бенджамина: выращивание и уход в домашних условиях

Срезайте черенки под углом, используя острые и чистые инструменты, например ножницы или секатор. Удалите листья с нижней части черенка, чтобы предотвратить гниение. Черенки можно укоренять как в воде, так и в почвенном субстрате. Для того чтобы укоренить в воде, поставьте черенок в воду так, чтобы в жидкость не попадали листья. Дождитесь, когда корни достигнут длины 3—5 см, и высадите растение в прозрачный стаканчик с рыхлым субстратом. Аккуратно полейте и поместите емкость с черенком в прозрачный пакет для создания теплички. Когда корни будут видны через стенки стаканчика, можно аккуратно доставать растение и приучать к обычной комнатной влажности. Чтобы укоренить черенок сразу в субстрате, также воткните его в прозрачный пластиковый стакан с почвой и поместите в прозрачный пакет или контейнер с крышкой. Далее поместите его в светлое теплое место без прямых солнечных лучей.