Фикус Бенджамина: выращивание и уход в домашних условиях

Это тропическое растение считается одной из самых популярных комнатных культур, его можно увидеть практически в каждом доме или общественном пространстве. Разнообразие расцветок листвы, легкость размножения, быстрый рост делает фикус Бенджамина желанным экземпляром как для коллекционеров, так и для начинающих цветоводов. Этот фикус прекрасно поддается формированию, поэтому отлично подходит для выращивания в стиле бонсай. Он достаточно вынослив и адаптивен к условиям содержания, однако уход за ним регулярно вызывает много вопросов, так как для многих этот фикус считается образцом капризности.
Что важно знать о растении фикус Бенджамина
В этой таблице вы найдете основные факты о фикусе Бенджамина, которые помогут вам лучше понять его уникальные особенности, а также условия выращивания и ухода.
|Ареал обитания в природе
|Фикус Бенджамина распространен в Юго-Восточной Азии, Китае и Индии, а также на Филиппинах и севере Австралии
|Название
|Существует две теории. Первая: название фикуса никак не связано с именем Бенджамин, а скорее происходит от английского слова benjamin, что означает «застывшая смола стиракса бензойного дерева». Вторая: свое название фикус получил в честь британского ботаника, который его открыл, — Бенджамина Дейдона Джексона
|Размер растения
|В природе достигает 25 м в высоту
|Цветение
|В домашних условиях фикус практически не цветет, однако в природе формирует сиконии
|Размножение
|Легко размножается черенками и воздушными отводками, а также возможно вырастить фикус Бенджамина из семян
|Предпочтения фикуса Бенджамина
|Яркий рассеянный свет, обильный полив в период активного роста, обрезка и формирование, рыхлый питательный грунт. Летом вечнозеленая культура любит находиться на открытой притененной лоджии или террасе
|Негативные факторы
|Недостаток света, частые заливы и пересушки, переохлаждение грунта, холодные сквозняки
|Кому подходит
|Зеленые сорта фикуса Бенджамина подходят новичкам в цветоводстве, коллекционерам и даже любителям бонсая
|Частые насекомые-вредители
|Паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец
Сорта фикуса Бенджамина с фото
Это растение имеет множество сортов, которые различаются по размеру, форме, цвету листвы и особенностям ухода. Фикус Бенджамина — эффектное растение с большим потенциалом для создания уникального интерьера благодаря своим разнообразным сортам. Далее представлены некоторые из самых популярных зеленых сортов:
Danielle — имеет крупные темно-зеленые листья, один из самых популярных и неприхотливых сортов;
Exotica — имеет крупные блестящие листья ярко-зеленого цвета. Отлично подходит для озеленения коммерческих пространств. Отличается от сорта Danielle слегка волнистыми краями листьев;
Barok — отличается от всех сортов изогнутыми, закрученными в спираль листьями;
Natasja — компактный сорт с мелкими листьями и плотной кроной;
Wiandi — сорт характеризуется искривленным стволом, листьями среднего размера со слегка волнистым краем;
Too Little — низкорослый мелколистный сорт, отлично подходит для выращивания в стиле бонсай;
Midnight Lady — отличается темно-зелеными, почти черными листьями.
Также существует множество пестролистных сортов, такие как:
Golden Monique — фикус с волнистыми салатово-зелеными листьями;
Starlight — медленнорастущий сорт с листьями, имеющими зеленую середину и неровную белую полосу по краю;
Kinky — мелколистный карликовый сорт с пестрыми ярко-зелеными листьями. Чаще всего его располагают на столах и подоконниках;
Golden King — сорт с крупными листьями, на которых имеется бело-лимонное неширокое обрамление;
Curly — сорт с чуть скрученными листьями с необычной заливкой. Чем больше белых частей на листе, тем сильнее он деформирован;
De Gantel — имеет крупные, почти белые листья с зеленоватыми пятнами. Обладает более широким листом в отличие от сорта Starlight.
Уход за фикусом Бенджамина в домашних условиях
Уход за этой декоративно-лиственной культурой считается самым важным аспектом, который определяет здоровье и декоративность вечнозеленого растения. Но не стоит бояться или переживать, ведь это достаточно неприхотливое тропическое растение, однако требующее некоторого внимания к условиям содержания в помещении.
Грунт и горшок
Лучше всего для посадки использовать пластиковые или глазурованные глиняные горшки или кашпо, так как в терракоте грунт пересыхает слишком быстро. Если у вас большие окна и яркое освещение (или досветка мощными фитолампами), можно рассмотреть для фикуса кашпо с автополивом.
Если используете терракотовый горшок без глазури, можно добавить также вермикулит или кокосовый субстрат для большей влагоемкости почвы. Для питательности добавьте биогумус или сапропель.
Температура и освещение
Чтобы подобрать правильное освещение, нужно всегда ориентироваться на сорт фикуса. Зеленые сорта более теневыносливые и могут выдержать легкую полутень (но чем больше света, тем пышнее крона и быстрее рост листвы растения). Пестрые же сорта нуждаются в ярком рассеянном освещении, чтобы не потерять белые участки на листьях.
Обратите внимание, что в условиях недостатка света фикус Бенджамина может активно сбрасывать листья.
Оптимальная температура содержания фикуса Бенджамина — +22…+25 °C. Он не выносит резких перепадов температур и холодных сквозняков.
Режим полива
В период активного роста, если у декоративно-лиственной культуры достаточное освещение, полив должен быть обильным, не давайте земляному кому сильно пересыхать. Поливайте, когда грунт просохнет на ⅓ или половину высоты горшка. В зимний период лучше сократить увлажнение и дать фикусу Бенджамина просыхать сильнее, но не держите его сухим слишком долго.
Влажность воздуха
Фикус Бенджамина не требователен к влажности воздуха, однако при повышенной влажности (примерно 50—65%) будет расти быстрее и станет менее подвержен нападкам паутинного клеща.
Подкормка
В период активного роста регулярно подкармливайте здоровое растение, особенно если оно слишком крупное и его невозможно пересадить в свежий грунт.
Оптимально один раз в две недели добавлять в полив (или в опрыскивание по листве) удобрение для фикусов или для декоративно-лиственных растений строго по инструкции на упаковке препарата.
Также фикус Бенджамина хорошо относится к стимуляторам и активаторам роста в весенний период.
Пересадка
Молодые фикусы Бенджамина пересаживают ежегодно весной (или по мере необходимости в период активного роста). Они любят достаточно свободные горшки, так как при хороших условиях быстро наращивают корневую систему. Однако он не должен быть слишком большим, увеличивайте размер горшка при пересадке примерно на 30—40%. Взрослым крупным экземплярам размер горшка не увеличивают, а лишь меняют верхний слой грунта и формируют крону.
Не следует при пересадке слишком сильно тревожить корни, достаточно их немного распутать снизу и по бокам. Если освещения достаточно и фикус в активном росте, он может выдержать небольшую обрезку корней при пересадке. Но помните, что после идет более долгая адаптация, в процессе которой он может сбросить часть листьев.
«При пересадке растения рекомендую в почву добавлять и ионитный питательный субстрат для декоративно-лиственных растений. Это гарантирует вам интенсивный рост, формирование сильной корневой системы и упрощает уход за фикусом Бенджамина», — комментирует Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов, участник Ассоциации озеленения.
Обрезка
Эта процедура помогает сформировать красивую крону у фикуса Бенджамина и стимулирует рост новых побегов. Рекомендуется аккуратно обрезать растение весной, удаляя сухие и поврежденные ветви. Также можно прищипывать слишком длинные побеги, чтобы пробудить боковые почки по всей длине ветви. Только обрезайте ветви культуры так, чтобы потенциальный замещающий побег смотрел вверх.
После обрезки обеспечьте фикусу Бенджамина оптимальные условия для восстановления: увеличьте уровень влажности, создайте яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей в помещении и аккуратный регулярный полив. Это поможет растению быстрее адаптироваться и начать активно расти и ветвиться.
«Пестролистные сорта фикуса Бенджамина более требовательны к уходу. Если вы заметили замедление роста, рекомендую активно использовать досвечивание. А также для пестролистных сортов подбирайте удобрения с умеренным количеством азота, чтобы не стимулировать чрезмерный рост зеленой массы культуры», — делится своим опытом Яна Прокудина.
Размножение фикуса Бенджамина
Размножение растений в домашних условиях позволяет не только увеличить их количество, но и сохранить любимые сорта. Фикус Бенджамина можно размножать несколькими способами, включая черенкование, метод воздушных отводков и выращивание из семян. Ниже рассмотрим все эти эффективные способы размножения фикуса.
Черенками
Этот метод позволяет сохранить все характеристики материнского растения и быстро получить молодые экземпляры. Для размножения выбирайте здоровые побеги длиной 10—15 см с несколькими листьями. Лучше всего использовать верхние части побегов, так как они содержат больше питательных веществ и активных фитогормонов, способствующих укоренению.
Срезайте черенки под углом, используя острые и чистые инструменты, например ножницы или секатор. Удалите листья с нижней части черенка, чтобы предотвратить гниение. Черенки можно укоренять как в воде, так и в почвенном субстрате. Для того чтобы укоренить в воде, поставьте черенок в воду так, чтобы в жидкость не попадали листья. Дождитесь, когда корни достигнут длины 3—5 см, и высадите растение в прозрачный стаканчик с рыхлым субстратом. Аккуратно полейте и поместите емкость с черенком в прозрачный пакет для создания теплички. Когда корни будут видны через стенки стаканчика, можно аккуратно доставать растение и приучать к обычной комнатной влажности. Чтобы укоренить черенок сразу в субстрате, также воткните его в прозрачный пластиковый стакан с почвой и поместите в прозрачный пакет или контейнер с крышкой. Далее поместите его в светлое теплое место без прямых солнечных лучей.
Отводками
Этот способ особенно полезен, если вы хотите укоренить сразу крупную ветвь. Для размножения выбирайте здоровые и крепкие побеги. Найдите место на стебле не ниже 60 см от верхушки побега и примерно 10 см от здорового листа и острым ножом снимите кольцевой кусочек коры 1,5 см в длину. Смажьте этот участок стебля корнеобразователем и плотно оберните влажным сфагнумом. Затем оберните мох пленкой или пакетом или воспользуйтесь специальными пластиковыми шарами для воздушных отводков. Регулярно проверяйте влажность мха и при необходимости увлажняйте его. Через 4—8 недель вы должны увидеть корни, прорастающие через мох. Как только корни фикуса достигнут длины 5—10 см, можно снять отводок, осторожно отрезав побег от материнского растения. Аккуратно стряхните мох с корней (если часть останется на корнях, не страшно) и высадите побег в рыхлый субстрат. По возможности поместите побег в прозрачный пакет для более быстрой адаптации на одну неделю или две.
Листом
Обратите внимание, что фикусы не размножаются листом без части ствола, так как почка находится именно на стволе растения. Лист без ствола может укорениться, но новый фикус из него не вырастет.
Из семян
Выращивание фикуса Бенджамина из семян — это очень трудоемкий, но интересный способ размножения. Необходимо взять максимально свежие семена, так как в этом случае всхожесть посевного материала будет выше. Замочите семена на сутки в теплой воде (можно добавить стимулятор роста). Далее подготовьте контейнер с дренажными отверстиями и заполните его рыхлым субстратом. Распределите семена по поверхности субстрата и слегка прижмите, не засыпая полностью почвой. Поместите контейнер в теплое и светлое место, избегая прямых солнечных лучей. Накройте контейнер крышкой или прозрачным пакетом и регулярно проветривайте, чтобы предотвратить загнивание. После появления всходов (обычно через две или четыре недели) постепенно открывайте контейнер. Умеренно поливайте всходы, избегая переувлажнения. Когда молодые растения достигнут высоты 10—15 см и у них появится несколько настоящих листьев, их можно пересадить в отдельные горшки с подходящим почвенным субстратом.
Болезни фикуса Бенджамина
Самая распространенная проблема при выращивании фикуса Бенджамина — активное загнивание корней. Это может быть следствием переувлажнения грунта, нехватки света, переохлаждения или нерегулярного полива (сильная засушка, обильный полив, снова засушка). Проявляется болезнь в виде массового опадения листьев или загнивания части стебля. Если болезнь только началась, то нет необходимости доставать растение из горшка. Следует дать фикусу максимум рассеянного света, нормализовать режим полива (первое время давать просыхать почти полностью), и в первые три полива советуем применять фунгицид от корневых гнилей. Если добавить естественный свет нет возможности, используйте досветку фитолампой. Если болезнь запущена, то необходимо аккуратно вытащить растение из горшка, удалить гнилые корни, обрабатывая срезы толченым углем. После этого следует пересадить растение в новый рыхлый субстрат в горшок по размеру корневой системы. Увлажнение нужно произвести через один или два дня и только маленьким объемом жидкости. В первые поливы можно использовать фунгицид. Крону лучше завернуть в прозрачный пакет, чтобы увеличить влажность. Когда растение укоренится, можно снять пакет.
Вредители фикуса Бенджамина
Одними из самых распространенных и злостных вредителей этого растения считаются паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и реже трипс. Чтобы избавиться от паутинного клеща, необходимо провести две или три обработки разными акарицидами с интервалом примерно в пять или семь дней с помощью тщательного опрыскивания листьев с двух сторон. Для избавления растения от мучнистого червеца, щитовки или трипса необходимо также провести три обработки разными инсектицидами с интервалом в неделю. Щитовок и червеца следует предварительно механически удалить с растения. Инсектициды бывают контактными, и тогда ими нужно опрыскивать листья с двух сторон. Еще бывают системные инсектициды, в этом случае ими можно проливать грунт (строго по инструкции на упаковке).
Основные проблемы при выращивании фикуса Бенджамина
Выращивание фикуса Бенджамина — увлекательное занятие, так как он быстро растет и легко поддается формировке. При этом владельцы часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сильно портят его внешний вид. Ниже в таблице рассмотрим эти проблемы, причины их появления и способы устранения.
|Резкое опадение листьев
|Причины: загнивание корней, нехватка света, переохлаждение.
Решение: добавить дополнительное освещение и провести лечение, как указано в разделе про болезни фикуса Бенджамина. При переохлаждении провести обработку с антистресс-препаратами
|Пожелтение листьев
|Причины: нехватка света, стресс, нашествие насекомых-вредителей.
Решение: добавить освещение и провести обработку антистресс-препаратами. В случае насекомых провести многократную обработку специальными препаратами, как указано выше в разделе про вредителей
|Пропала пестролистность листьев
|Причина: нехватка света в помещении.
Решение: добавить дополнительное освещение с помощью фитоламп
|Остановка в росте, листья стали припыленными, а на обратной стороне листьев белые мелкие крупинки
|Причина: нашествие паутинного клеща.
Решение: провести лечение акарицидами, как указано в разделе про вредителей фикуса Бенджамина
|Белые ватные комочки в пазухах листьев
|Причина: нашествие мучнистого червеца.
Решение: удалить всех взрослых особей механически, провести лечение инсектицидами, как указано в разделе про вредителей фикуса Бенджамина
|Коричневые плоские наросты, которые легко отделяются от поверхности растения
|Причина: нашествие щитовки.
Решение: удалить всех взрослых особей механически, провести лечение инсектицидами, как указано в разделе про вредителей фикуса Бенджамина
«Очень распространенная проблема, когда фикус Бенджамина скидывает большое количество листьев. При этом опадение небольшого количества листьев в течение года считается нормой. Если растение на глазах теряет декоративность, причин может быть несколько. Самая основная из них — это сквозняк или кондиционер в помещении. Чем быстрее получится устранить проблему, тем быстрее остановится листопад. Также не рекомендую поворачивать или переставлять растение очень часто, из-за этого фикус Бенджамина получает стресс и может терять листья», — рассказывает эксперт.
Полезная информация о выращивании фикуса Бенджамина в домашних условиях
В заключение отметим, что, несмотря на неприхотливость растения, уход за фикусом Бенджамина требует внимательности. Далее кратко напомним основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
1. Все фикусы любят яркий рассеянный свет. Сорта с полностью зелеными листьями более теневыносливые, а вот пестролистным растениям требуется большее количество света.
2. В период активного роста фикусы любят обильный полив, но с небольшой просушкой грунта между поливами. В период покоя увлажнение сокращают.
3. Фикусы Бенджамина отзывчивы на удобрения и стимуляторы роста.
4. Не переохлаждайте растения, не переносите в холодную погоду и не ставьте фикус Бенджамина на холодный сквозняк.
5. Чтобы крона вечнозеленой культуры была пышнее, регулярно и аккуратно проводите обрезку и формировку.
6. Регулярно и тщательно проверяйте растение на наличие вредителей.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов, участник Ассоциации озеленения