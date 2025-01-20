Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности

«20 января 2025 г в 15 ч 41 мин 19 с по моск времени произошло землетрясение энергетическим классом 8.4 и магнитудой 2.3. Эпицентр данного сейсмического события тот же, что и у роя землетрясений 19 января-это район Учан-Су. Ведется сбор макросейсмических данных для более точной оценки интенсивности землетрясения», — сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.
12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.