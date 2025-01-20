Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване

Землетрясениями охвачены многие территории острова. По данным Центрального управления погоды (CWA), также произошло землетрясение магнитудой 6,4 в уезде Цзяи на юге Тайваня. Землетрясение магнитудой 5 баллов случилось в городе Гаосюн. В последний раз EMSC регистрировал землетрясение магнитудой 4,4 на территории Китайской республики около часа назад. Очаг находился на глубине 11 км.