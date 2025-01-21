Дешево и сердито. Делаем это в январе с геранью, чтобы куст не желтел

Герани надо правильно выпустить из зимнего периода для того, чтобы впоследствии растение развивалось как надо. Садовод и агроном Светлана Литвинова уверена, что начинать надо в конце января. И речь идет про обрезку.
«Если нет времени сейчас, то можно это сделать это в феврале или, в крайнем случае, в марте. Позже — смысла уже нет, так как герань зацветет к июню, а это не очень хорошо для растения», — заявила эксперт.
Как обрезать и чем обработать
Обрезку надо делать только на сухую почву. И лучше всего использовать для этого обработанный спиртом секатор, а не ножницы, потому что последние давят ствол, и он потом загнивает.
Убираем листья полностью, оставляем пеньки на 2−3 сантиметра в длину. Это нужно для того, чтобы впоследствии у растения вышли новые боковые почки.
Срезы — обрабатываем древесным углем, им же слегка припудриваем грунт, чтобы избежать грибков и бактерий.
Улучшаем качество почвы
Далее нужно добавить в грунт удобрение, чтобы после обрезки герань не загнила. Выбирайте средство, которое содержит почвенные бактерии, биогумус и полезные макроэлементы (калий, фосфор, азот). Все это продается в любом садовом магазине.
Готовим черенки
Снова возьмите обработанный спиртом секатор, уберите лишнюю листву и лохмотья. Зачистите стебель.
Далее вам понадобится пластиковый стаканчик, заполните его наполовину кипяченой водой и добавьте аминокислоты. По словам Литвиновой, именно они влияют на развитие корневой системы. Достаточно всего двух капель.
Также черенкам нужен будет корневин — добавляем в стаканчик на кончике чайной ложки.
Потом ставьте черенки в стакан и желательно поместить под лампу, тогда герань быстро даст корни.
Через две недели можно уже будет пересаживать в горшок.