От болезней. Чем протравить семена перед посадкой

Предпосевная обработка семян — ключевой этап подготовки. Для разных культур она отличается.
Тыквенные культуры
Для профилактики вирусных болезней семена можно прогревать в термосе при температуре 50−52 °C в течение трех суток или при 78−80 °C в течение одного дня. Также их замачивают в 15% растворе тринатрийфосфата (Na3PO4) на час.
Семена томатов
При подозрении на вирусную инфекцию семена обрабатывают в 20% растворе соляной кислоты. Она продается в аптеках раствор при этом даже разбавлять не нужно! Семена помещают в раствор в марлевых мешочках на 30 минут, затем тщательно промывают водой и погружают в 1% раствор марганцовки на 20 минут. В промышленных условиях семена сушат при 50−52 °C в течение двух суток или при 70−80 °C в течение одного дня. Для повышения устойчивости растений к болезням можно использовать подкормки с бором, медью и марганцем при замачивании.
Как не убить
В любительских условиях высокотемпературная обработка сложна, так как требует точного контроля температуры. Ошибки могут привести к гибели семян. Самый простой и универсальный способ обеззараживания — замачивание в темно-розовом растворе перманганата калия (марганцовке) в течении 20 минут и последующей промывке мешочков с семенами под проточной водой. Этот метод подходит для большинства культур.
Вирусные болезни чаще передаются не с семенами, а через насекомых-вредителей или при уходе за растениями. Природным источником инфекции нередко становятся многолетние сорняки, такие как вьюнок и осот, с которых насекомые переносят вирусы на культурные растения. Поэтому важно не только обрабатывать семена, но и следить за чистотой участка и бороться с сорняками.
Грамотная подготовка и регулярный уход — залог здоровой и крепкой рассады.
Где проращивать
Для проращивания семян лучше выбирать самые теплые места в доме. Например, специально отведенный для семян и рассады стол, верх шкафа или холодильника, другие места на кухне ближе к потолку. Также подойдут батареи центрального отопления или змеевик в ванной комнате, но здесь необходимо проявить осторожность. Чтобы избежать перегрева семян, обязательно подкладывайте под емкость с грунтом дощечку или книгу, которая предотвратит их перегрев и повреждение.
В теплых местах всходы появляются быстрее, и до их появления свет семенам не нужен. Однако важно не пропустить момент, когда появятся первые «петельки» — именно тогда растениям становится жизненно необходим свет. Поэтому посеянные семена следует проверять каждый день, особенно ближе к ожидаемому времени всходов.
Если оставить появившиеся всходы в темноте, они начнут сильно вытягиваться. Такое состояние часто приводит к тому, что растения становятся слишком слабыми для дальнейшего роста и их приходится выбрасывать. Этой проблеме особенно подвержены перцы и баклажаны, которые всходят медленно.
Новички нередко совершают иную ошибку — не дождавшись всходов в теплом месте, нередко переносят семена на холодный подоконник, где условия еще менее подходящие для теплолюбивых культур. На холодных подоконниках процесс прорастания замедляется или прекращается вовсе.