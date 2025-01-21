От болезней. Чем протравить семена перед посадкой

При подозрении на вирусную инфекцию семена обрабатывают в 20% растворе соляной кислоты. Она продается в аптеках раствор при этом даже разбавлять не нужно! Семена помещают в раствор в марлевых мешочках на 30 минут, затем тщательно промывают водой и погружают в 1% раствор марганцовки на 20 минут. В промышленных условиях семена сушат при 50−52 °C в течение двух суток или при 70−80 °C в течение одного дня. Для повышения устойчивости растений к болезням можно использовать подкормки с бором, медью и марганцем при замачивании.