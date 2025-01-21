Это очень красиво. Смотрите, каким был Петербург утром

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Супервидовые веб-камеры, как всегда, на высоте и показывают лучшие ракурсы.
Утром 21 января Петербург остается в зоне влияния антициклона, но днем его подвинет теплый атмосферный фронт. Температура повысится, и пойдет снег.
Сегодняшняя переменчивая погода подарила петербуржцам рассвет необычной красоты — редкость для зимы. Фотографиями делятся и читатели, и сотрудники «Фонтанки».
Супервидовые веб-камеры, как всегда, на высоте и показывают лучшие ракурсы.
Утром 21 января Петербург остается в зоне влияния антициклона, но днем его подвинет теплый атмосферный фронт. Температура повысится, и пойдет снег.