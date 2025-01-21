Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километров от сейсмической станции Ялта. 20 числа сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.
Текущая сейсмическая картина
«Для крымско-черноморского региона подобной силы толчки — это нормально. В год записываем до 150 землетрясений. Спектр магнитуд различный, но небольшой», — комментирует ученый произошедшие сейсмические события.
По его словам, прошлый год оказался спокойным в сейсмическом плане — всего в 2024-м в регионе зарегистрировали 32 землетрясения, с начала 2025-го уже 16 — самое сильное из которых, магнитудой 4.2, из произошло 12 января в 75 километрах от Керчи.
«Однако это магнитуда небольшая. Если ориентироваться на шкалу магнитуд, то, что называется первой деформацией, начинается с 6 баллов — могут появляться трещины в стенах, вывалы штукатурки, разрушение печных труб. От 5 баллов — покачивание люстры, дребезжание суды, но не более», — разъясняет специалист.
Прогнозы на подземные толчки
Как правило, большая часть землетрясений происходит в Черном море, но спрогнозировать точное время и место невозможно, продолжает ученый. Долгосрочный прогноз существует, но только вероятностный, который базируется на предыдущих наблюдениях.
Других инструментов прогнозирования просто не существует. Мы видим, что сильные землетрясения могут происходить раз в сто лет, а действительно разрушительные — примерно раз в 500 лет. И мы знаем, что сильное землетрясение фиксировали в Ялте в 1927 году. Но это не означает, что оно повторится в 2027. Оно может не случиться, а может случиться в любой момент. Просто вероятность его такова.
При этом он подчеркивает, что все риски, которые способны обозначить ученые, отражает карта сейсмического районирования, которая является нормативным документом и должна обязательно учитываться при проектировании и строительстве зданий в регионе.
«Конечно, Крым сейсмоопасный регион. Когда-то землетрясения сильные здесь еще будут. Может быть не мы, но наши дети и внуки точно почувствуют. Поэтому строить надо соответствующим образом и к этому нужно быть готовым», — настаивает ученый.