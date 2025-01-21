Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

Других инструментов прогнозирования просто не существует. Мы видим, что сильные землетрясения могут происходить раз в сто лет, а действительно разрушительные — примерно раз в 500 лет. И мы знаем, что сильное землетрясение фиксировали в Ялте в 1927 году. Но это не означает, что оно повторится в 2027. Оно может не случиться, а может случиться в любой момент. Просто вероятность его такова.