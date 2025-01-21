Что сажать в январе на рассаду: полный список овощных и цветочных культур

Для посева эустомы можно использовать индивидуальные стаканчики или кассеты. Подготовьте питательный грунт с разрыхляющими компонентами и наполните емкости. Хорошенько увлажните почву из пульверизатора, затем сделайте небольшие бороздки и разложите в них семена. Заделывать их в грунт не нужно, так как лизиантус прорастает на свету. Еще раз увлажните землю вместе с посадочным материалом и накройте пленкой. Чтобы не образовалась плесень, прорежьте в полиэтилене небольшие отверстия. Теперь поставьте емкость под лампу или на теплый подоконник и ждите всходов.