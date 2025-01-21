Что сажать в январе на рассаду: полный список овощных и цветочных культур

Основные садовые культуры сеют с конца февраля до середины апреля. С цветами дело обстоит иначе. У многих популярных растений долгий период от всходов до цветения, поэтому огородники начинают посев раньше, чтобы яркие бутоны распустились уже в начале лета. Также в первый зимний месяц начинают выращивать овощи и ягодные культуры. Этот материал поможет вам разобраться, что именно сажать в январе на рассаду.
Когда начинать посев семян в январе: в начале или в конце месяца
Имеет значение и место постоянной высадки растения. Если культура проведет лето на теплой лоджии или в отапливаемой теплице, можно посеять ее раньше. А рассаду для открытого грунта лучше выращивать с конца месяца или вовсе отложить на февраль.
Сроки посева также зависят от вашего региона. Жители юга могут заниматься цветочной рассадой с первых чисел января. Тем, кому не так повезло с погодой, лучше перенести процедуру на несколько недель позже.
Учитывайте количество солнечного света. Ранним всходам нужно много ультрафиолета. Короткого светового дня им будет недостаточно, так что потребуется дополнительная досветка специальными лампами. Если у вас нет необходимого оборудования, стоит отложить посев на более поздний срок.
Список овощей, которые можно посадить в январе на рассаду
Январь — время посева разных видов лука и сельдерея. В списке ниже вы найдете подробную информацию по особенностям посева и ухода за этими культурами.
1. Лук-порей
Это растение с длинным сроком созревания. Урожай можно собирать примерно через 150—180 дней после посева. Молодую зелень срезают на салаты, а взрослые стебли используют в супах, рагу или ризотто.
В каких регионах можно сажать лук-порей в январе
В Государственном реестре селекционных достижений можно найти сорта и гибриды, которые одинаково хорошо растут на всей территории России. К примеру, «Диво дивное», «Карантанский», «Ланцелот» и многие другие. Так что сеять культуру в январе могут жители всех регионов.
Особенности посева
|Сроки посева
|С конца января, за 50—65 дней до высадки на постоянное место
|Глубина посева
|0,6—0,9 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +22…+24 °C, после появления всходов — +16…+18 °C
|Время прорастания
|2—3 недели
|Досветка
|Световой режим не менее 12 ч
|Пикировка
|Плохо переносит, лучше сажать в индивидуальные емкости
Как посеять семена
После этого заполните питательным грунтом емкости глубиной до 10 см с отверстиями для слива воды, хорошенько утрамбуйте. В ямку глубиной 0,6—0,9 см поместите одно семечко и присыпьте землей.
Теперь опрыскайте почву из пульверизатора водой комнатной температуры и закройте емкость пленкой, чтобы создать мини-парник. Всходы появятся через три недели. До этих пор не забывайте регулярно увлажнять грунт.
2. Репчатый лук
Многие привыкли получать хороший урожай этого овоща, сажая лук-севок в открытый грунт. Но если вы хотите сэкономить, можно вырастить репчатый лук и рассадным способом. Плюсы в том, что такие растения не стрелкуются и отлично хранятся.
В каких регионах можно сажать репчатый лук в январе
Согласно Государственному реестру селекционных достижений, есть сорта, подходящие для выращивания семенами через рассаду во всех регионах страны. К примеру, раннеспелые гибриды «АМ 30 F1», «Ред Свит F1», среднеспелый гибрид «Видрас F1» и др. Поэтому посев репчатого лука в январе подходит для жителей всех регионов.
Особенности посева
|Сроки посева
|Конец января, за 45—50 дней до высадки на постоянное место
|Глубина посева
|1—2 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +25 °C, после появления всходов — +16 °C
|Время прорастания
|5—7 дней
|Досветка
|Световой режим не меньше 13 ч
|Пикировка
|Плохо переносит, лучше сажать в индивидуальные емкости
Как посеять семена
Изучите информацию на упаковке. Если производитель указал, что семена не требуют предварительного замачивания, можно сразу сеять их на рассаду. В противном случае заверните их во влажную ткань и оставьте в тепле на три дня.
Для посева берите высокие емкости, не меньше 20 см высотой. На дно положите дренаж, затем на 7—10 см заполните питательным грунтом. По мере роста лука землю нужно будет подсыпать.
Сделайте ямки глубиной 1—2 см, разложите семена и присыпьте почвой. Осталось увлажнить грунт из шприца или распылителя, а затем убрать горшочки под пленку. Первые ростки могут появиться уже через неделю.
3. Корневой и черешковый сельдерей
Это не самая популярная культура среди садоводов. Однако этот овощ не менее ценный, чем перец или баклажаны. В корнях и листьях сельдерея содержится много витамина K, его можно использовать для приготовления салатов, супов и даже гарниров.
В каких регионах можно сажать корневой и черешковый сельдерей в январе
В зависимости от сорта у этих растений долгий период созревания — от 120 до 180 дней. Так что сеять рассаду сельдерея можно с января как в средней полосе, так и на Урале и даже в Сибири. Более теплые регионы тоже подходят для выращивания корневого сельдерея рассадным способом.
Особенности посева
|Сроки посева
|Конец января, за 60—70 дней до высадки на постоянное место
|Глубина посева
|0,5 см, без заделки сверху, можно слегка присыпать песком
|Температурный режим
|До появления всходов — +18…+22 °C, после появления всходов — +16 °C
|Время прорастания
|Через 10—12 дней
|Досветка
|Световой режим нужен не меньше 16 ч
|Пикировка
|Пикируют при появлении второго листа. В общих ящиках расстояние между растениями примерно составляет 4—6 см
Как посеять семена
Семена сельдерея туговсхожие из-за большого количества эфирных масел. Чтобы им было легче прорасти, замочите их на полчаса в горячей (до +50 °C) воде, затем достаньте и оставьте набухать при комнатной температуре в течение суток. После процедуры можно смело приступать к посеву.
Подготовьте емкости глубиной до 10 см. На дно положите дренаж, а затем наполните питательным грунтом для рассады. Хорошенько утрамбуйте землю и увлажните из распылителя. Теперь аккуратно разместите семена по поверхности, слегка прижимая к ней, но не вдавливая, а потом присыпьте песком. Сельдерей всходит на свету, поэтому слой должен быть минимальным.
Теперь накройте емкости полиэтиленом и поставьте в теплое место. Первый месяц сельдерей развивается очень медленно, но затем начинается бурный рост. К высадке рассада готова, когда достигает 10—12 см в высоту и на ней появляется пять настоящих листьев.
Какие цветы можно посадить в январе на рассаду
Кроме овощей, в январе можно посеять на рассаду множество цветочных культур. Процедура подходит как для некоторых комнатных растений, так и для уличных, предназначенных для кашпо или клумб.
1. Эустома
В каких регионах можно сажать эустому в январе
Лизиантус хорошо растет во всех регионах России. Но чем холоднее в вашей местности, тем раньше стоит сеять семена на рассаду.
Особенности посева
|Сроки посева
|С конца декабря до конца января
|Глубина посева
|Семена светочувствительные, поэтому их не заделывают в почву, а раскладывают по поверхности
|Температурный режим
|До появления всходов — +20…+23 °C, после этого снижаем до +18 °C
|Время прорастания
|Через 7—12 дней
|Досветка
|Световой режим нужен не меньше 12 ч
|Пикировка
|Первая пикировка через 1,5 месяца после посева в емкости 200 мл, вторая — через тот же период в стаканы 500 мл
Как посеять семена
Для посева эустомы можно использовать индивидуальные стаканчики или кассеты. Подготовьте питательный грунт с разрыхляющими компонентами и наполните емкости. Хорошенько увлажните почву из пульверизатора, затем сделайте небольшие бороздки и разложите в них семена. Заделывать их в грунт не нужно, так как лизиантус прорастает на свету. Еще раз увлажните землю вместе с посадочным материалом и накройте пленкой. Чтобы не образовалась плесень, прорежьте в полиэтилене небольшие отверстия. Теперь поставьте емкость под лампу или на теплый подоконник и ждите всходов.
2. Бегония
Это растение отлично чувствует себя как в саду, так и в комнате или на закрытой лоджии. Но важно определиться с постоянным местом, где будет стоять бегония, до начала посева. Дело в том, что цветы не переносят резких изменений условий выращивания: болеют и сбрасывают листья. Так что уличные экземпляры необходимо дополнительно закалять.
В каких регионах можно сажать бегонию в январе
Особенности посева
|Сроки посева
|С декабря по январь
|Глубина посева
|Семена светочувствительные, поэтому их не заделывают в почву, а раскладывают по поверхности
|Температурный режим
|До появления всходов — +24…+26 °C, после появления всходов — +18…+20 °C
|Время прорастания
|Через 10—14 дней
|Досветка
|10—12 ч в сутки
|Пикировка
|Первую пикировку проводят после появления двух настоящих листочков. Следующую — в тот момент, когда они станут соприкасаться
Как посеять семена
Подготовьте посадочную емкость высотой 7—8 см с дренажными отверстиями и наполните ее питательным грунтом. Землю нужно как следует утрамбовать, а потом увлажнить из пульверизатора теплой водой. Также бегония хорошо растет в торфяных таблетках. Перед посевом их поверхность тоже нужно смочить из распылителя.
Семена бегонии очень мелкие, поэтому лучше выбирать дражированные варианты. Разложите их по поверхности почвы на расстоянии 2 см друг от друга, а затем снова опрыскайте из пульверизатора. Углублять или заделывать в грунт гранулы не нужно. Осталось накрыть емкости стеклом или пленкой и убрать в теплое место под фитолампы.
3. Лобелия
В каких регионах можно сажать лобелию в январе
Рассаду высаживают в открытый грунт не раньше мая — июня. Кроме того, цветок боится низких температур и не перенесет возвратных заморозков. Так что в теплых регионах можно сеять лобелию с середины месяца, а в средней полосе и на Урале лучше подождать конца января.
Особенности посева
|Сроки посева
|С декабря по январь
|Глубина посева
|Семена светочувствительные, поэтому их не заделывают в почву, а раскладывают по поверхности
|Температурный режим
|До появления всходов — +15…+20 °C, после появления ростков — не выше +15 °C
|Время прорастания
|Через 10—15 дней
|Досветка
|10—12 ч в сутки
|Пикировка
|Через 30 дней. Пикируют пучками по 4—8 штук. После процедуры пару дней растения нужно притенять от прямых солнечных лучей
Как посеять семена
Семена лобелии очень мелкие, так что если хотите облегчить посев, то выбирайте профессиональные серии в гранулах. Растение любит рыхлый, хорошо дренированный грунт и отлично всходит в широких ящиках небольшой глубины или отдельных кассетах.
В первую очередь наполните тару землей и утрамбуйте ее. Затем сбрызните почву теплой водой из распылителя. Теперь разложите семена. Гранулы сейте на расстоянии 2 см друг от друга, более мелкие — в произвольном порядке. Всходы появляются на свету, так что дополнительная заделка грунтом или песком не нужна. Сделайте мини-парник из пленки или стекла и уберите емкость в тепло.
4. Вербена
Нежная вербена будет цвести на вашей клумбе до самых заморозков и приживется практически в любом уголке участка. Некоторые дачники сажают растения в клумбы на место увядших первоцветов. Другой вариант — индивидуальные кашпо, в которых цветок отлично разрастется и будет все лето украшать веранду, балкон или беседку.
В каких регионах можно сажать вербену в январе
Зимой стоит сеять вербену только при наличии фитолампы. Всходам нужно много солнечного света для полноценного роста и развития. При наличии подсветки выращивать растение в январе можно в любом регионе страны.
Особенности посева
|Сроки посева
|С января по март
|Глубина посева
|Семена не заглубляют, а слегка присыпают тонким слоем почвы или вермикулита
|Температурный режим
|До появления всходов — +25…+27 °C, после появления ростков — не выше +15…+17 °C
|Время прорастания
|Через 7—12 дней
|Досветка
|10—12 ч в сутки
|Пикировка
|Через 3 недели, после появления пары настоящих листьев
Как посеять семена
Семена вербены достаточно туговсхожие, а некоторым видам (например, бонарской или гибридной) нужна стратификация. Поэтому перед посевом изучите информацию производителя на упаковке. Если семенному материалу нужна дополнительная подготовка, можно замочить его в стимуляторе роста на 6—8 часов. Второй вариант — поместить семена между влажными ватными дисками и оставить на пару дней в закрытом контейнере.
После можно приступать к посеву: подготовьте контейнеры с отверстиями для дренажа и наполните их легкой почвой. Утрамбуйте землю, увлажните из пульверизатора и разложите семена в произвольном порядке. Гранулированные нужно еще раз опрыскать водой. Всходит вербена как на свету, так и под легким слоем почвы, песка или вермикулита, так что присыпку делайте по желанию. Последний этап: закройте емкость пленкой или стеклом, поставьте в теплое место.
5. Гвоздика Шабо
Один из тех летних цветов, которые любят не только за красоту, но и за удивительный аромат. Гвоздика Шабо — яркое и выносливое растение, способное облагородить любую клумбу. После долгого вегетационного периода культура цветет с середины лета до первых морозов.
В каких регионах можно сажать гвоздику Шабо в январе
Многие цветоводы начинают рассадный сезон с посева гвоздики. Чем раньше выполнить эту процедуру, тем быстрее растение зацветет. Высаживать рассаду в открытый грунт можно уже в мае, так как цветок переносит легкое понижение температуры. Поэтому январь — подходящее время для посева во всех регионах страны.
Особенности посева
|Сроки посева
|Январь — февраль
|Глубина посева
|0,3 см
|Температурный режим
|До появления всходов — не выше +18 °C, после всходов — +12…+13 °C
|Время прорастания
|Через 8—10 дней
|Досветка
|Не требуется
|Пикировка
|Две пикировки. Первая — после появления первой пары настоящих листьев. Вторая — после формирования четвертой пары настоящих листьев
Как посеять семена
Посевной материал гвоздики Шабо отлично всходит без предварительной подготовки. Заполните легкой почвой посадочные контейнеры, увлажните ее и сделайте неглубокие бороздки. Старайтесь не уплотнять землю, чтобы сохранить ее воздушность. Семена разложите на расстоянии 2,5 см друг от друга и слегка присыпьте заранее прокаленным речным песком. Теперь накройте тару пленкой и уберите в прохладное место. Соблюдайте температурный режим, так как для появления всходов цветку не нужны тепло или яркий свет.
6. Лаванда
Вырастить средиземноморскую гостью из семян возьмется не каждый цветовод. А все потому, что эта процедура считается довольно сложной. Однако это не так. Главная трудность заключается в долгой стратификации, которую самое время начать в январе.
В каких регионах можно сажать лаванду в январе
Середина зимы хорошо подходит для начала стратификации лаванды. Выполнять эту процедуру можно во всех регионах России.
Особенности посева
|Сроки посева
|Стратификация семян — декабрь или январь. Посев — через 1,5—2 месяца
|Глубина посева
|0,2—0,3 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +15…+21 °C
|Время прорастания
|Через 14—30 дней
|Досветка
|8—10 ч в день
|Пикировка
|Как только начинает развиваться вторая пара настоящих листьев. Пикировка в емкости диаметром 5—6 см
Как посеять семена
Для стратификации семена лаванды нужно смешать с субстратом или речным песком. После этого уберите массу в герметичный контейнер и поставьте на нижнюю полку холодильника (в температуру +5 °C) на два месяца.
После стратификации можно приступать к посеву. Стандартные контейнеры наполните питательным грунтом, не утрамбовывая его. Разровняйте и увлажните землю. Теперь распределите семена, отступая по 1,5 см друг от друга, и присыпьте слоем почвы. Осталось накрыть емкость пленкой и убрать на солнечный подоконник.
Какие трудности возможны при посеве семян на рассаду в январе
Конечно, ранний посев не всегда проходит гладко. Есть несколько причин, по которым рассада овощных или цветочных культур может не взойти. В списке ниже перечислим самые основные:
Ошибки в агротехнике. Если вы всегда сеяли рассаду в грунт, но однажды решили попробовать торфяные таблетки, есть риск не разобраться до конца в новом способе посева.
Излишнее заглубление или поверхностный посев. Всегда читайте информацию от производителя на пакете с семенами. Одним цветам с долгим вегетативным сроком для появления всходов нужно много света. Другим — легкий поверхностный слой почвы или песка.
Неправильная работа с семенами в драже. Внешнюю оболочку не нужно вскрывать, надламывать или деформировать. Сбрызните ее теплой водой, и она растворится без остатка.
Несвоевременное удаление пленки или стекла. Мини-парник нужен до тех пор, пока не появятся первые всходы. Как только семена проклюнутся, пленка или стекло начинают мешать: растениям не хватает кислорода, а конденсат провоцирует гниение. Поэтому снимайте укрытия сразу же, как только увидели ростки.
Совет эксперта
"Январь — время посева не только цветов, но и ягодных культур. Ранний посев позволит получить урожай уже в этом сезоне. Ягоды малины, садовой земляники и земляники ремонтантных сортов будут на вашем столе уже в августе. Чтобы процент всхожести был выше, семенам требуется стратификация. Высаживать в грунт молодые ростки можно в середине мая при условии теплой погоды. Если будет холодно, не беда. Растения потерпят с высадкой до начала лета.
Кроме того, в середине зимы нужно грамотно отнестись к досветке рассады. Выбирайте LED-фитолампы или люминесцентные и в зависимости от потребностей досвечивайте всходы от 12 до 14 часов. При этом соблюдайте расстояние от ламп до растений в 15—20 см. Для лучшего освещения можно использовать отражающие экраны«, — объяснила Нелли Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет преподавала в Пермском сельскохозяйственном институте им. академика Д. Н. Прянишникова (сейчас на пенсии), автор группы ВКонтакте “Ученый агроном”.
Памятка: что сажать на рассаду в январе
Далее представлена удобная памятка, которая поможет вам не забывать о самом главном в этот период.
1. Рассадный сезон можно открывать уже в январе. Именно в это время сеют большую часть цветов с длинным вегетационным периодом, некоторые овощи и ягодные культуры. Овощи: лук-порей, репчатый лук, корневой и черешковый сельдерей. Цветы: эустома, бегония, лаванда, вербена, гвоздика Шабо, лобелия. Ягодные культуры: садовая земляника, малина.
2. Садоводам, открывающим сезон рассады в январе, нужно позаботиться о необходимом оборудовании. Почти все ранние всходы нужно дополнительно досвечивать фитолампами либо перенести работы с семенами на более поздний срок.
3. Чтобы рассада была крепкой, следите за температурным режимом. До первых всходов семенам нужно тепло, а потом емкости лучше переставить в более прохладное место.
4. Семена многих цветов очень мелкие, поэтому для удобства лучше покупать профессиональные серии в гранулах или драже. Внешняя оболочка у таких семян легко растворяется, если опрыскать ее водой из пульверизатора.
5. Перед посевом изучите информацию на пакете с семенами. Производитель всегда указывает особенности культуры, а также необходимость предварительной обработки.
Автор: Мария Радионова
Эксперт: Нелли Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет преподавала в Пермском сельскохозяйственном институте им. академика Д. Н. Прянишникова (сейчас на пенсии), автор группы ВКонтакте «Ученый агроном»