Рейс из Сочи не смог сесть в Узбекистане из-за тумана

По данным пресс-службы, также летевшие в Наманган рейс XY-651 авиакомпании Flynas из Джидды и рейс HH-578 авиакомпании Qanot Sharq из Cтамбула были перенаправлены в Ташкент. Посадка двух лайнеров прошла в штатном режиме, самолёты ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь в Наманган.