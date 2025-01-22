Аномально теплая зима: как уберечь растения от сюрпризов погоды — совет агронома

Из-за аномально теплого января специалисты бьют тревогу — такая погода может нанести растениям куда больше вреда, чем морозы. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, как спасти сад во время оттепели.
Дело в том, что во время затянувшихся положительных температур во второй половине зимы спящие почки могут тронуться в рост. Тогда вернувшийся мороз непременно погубит растения.
Чтобы этого не допустить, специалист рекомендует действовать по следующему алгоритму.
Для начала стоит обновить побелку на стволах деревьев и скелетных ветвях. Это защитит растения от солнца и не позволит ему сильно нагреваться.
Приствольные круги нужно обложить льдом и засыпать сверху опилками. Это отсрочит процесс пробуждения.
Иногда отсрочить выход растений из состояния покоя помогает опрыскивание веток бордосской жидкостью.