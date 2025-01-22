Субтропический Новый Орлеан завалило снегом

В начале января CNN сообщал, что десятки миллионов американцев в ряде штатов центральной и восточной части США находятся под угрозой из-за мощного бурана. Под угрозой значительной зимней бури находятся 62 миллиона граждан США. Погодное явление может нанести «самый большой удар» из тех, что были в нынешнем сезоне, подчеркнул телеканал.