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Вильфанд: январь 2025 года может стать вторым самым теплым в Москве

До конца месяца температура будет выше нормы на 1 градус, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Январь 2025 года в Москве может занять вторую строчку среди самых теплых январей за всю историю метеорологических наблюдений. До конца месяца температура будет выше нормы на 1 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года. Пока январь 2020 года был самым “жарким”, и средняя месячная температура была ровно 0 градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что заметного изменения температуры до конца месяца не прогнозируется, показатель будет превышать климатическую норму примерно на 1 градус.