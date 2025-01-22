Сорт и хитрости. Как читатель aif.ru вырастил фасоль на подоконнике

Фасоль — одно из самых неприхотливых растений, которое легко вырастить даже в условиях квартиры. Она самоопыляется, растёт быстро и радует урожаем уже через два месяца. Это идеальный вариант для тех, кто, как и я, любит зелень и свежие овощи, но имеет в своём распоряжении лишь подоконник.
Садовод из Таганрога Николай Смирнов прислал нам свое письмо:
"Однажды я проверял семена фасоли на всхожесть. Когда часть семян проросла, рука не поднялась выбросить их, но высаживать в открытый грунт было ещё рано. Тогда я решил пересадить проростки в пятилитровые пластиковые баклажки. Верхушки бутылок обрезал, а в дне шилом сделал отверстия для дренажа. Наполнив их землёй, я установил импровизированные горшки на южное окно.
Фасоль — светолюбивое растение, поэтому солнечный подоконник стал идеальным местом. Уже через несколько недель она изрядно подросла, зацвела, и вскоре на кустиках появились длинные зелёные стручки. Гости, приходившие ко мне в этот период, были в восторге, когда видели, что фасоль можно выращивать прямо на окне.
Какие сорта подходят для дома
Из моего опыта, лучше всего для домашнего выращивания подходят ранние кустовые сорта спаржевой фасоли. Во-первых, они скороспелые и начинают плодоносить быстрее. Во-вторых, такие сорта занимают меньше места, что удобно в условиях ограниченного пространства.
Если вам хочется создать в комнате зелёную фасолевую лиану, выбирайте вьющиеся сорта. Однако для них потребуется более вместительная ёмкость — например, ведро — и надёжная опора. Для её сооружения можно использовать сетку или натянутую проволоку.
Специально для комнатного выращивания существует сорт «Хильда». Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с фасолью на подоконнике. Можно посадить и как я, просто кустовые спаржевые сорта фасоли, которые будут расти как обычные комнатные растения и радовать бобами.
Советы по уходу
Перед посадкой я всегда обеззараживаю семена, чтобы предотвратить развитие болезней, которые в комнатных условиях проявляются особенно остро. Для этого подойдёт слабый раствор марганцовки.
Фасоль, посаженная дома, в конце зимы уже не требует досвечивания. Главное — обеспечить кустовой фасоли максимум солнечного света, а вьющуюся можно разместить даже в менее освещённом месте.
Регулярный полив — залог хорошего урожая. Однако важно не переусердствовать, чтобы не вызвать загнивание корней. Для подкормки я использую суперфосфат и хлористый калий, а также полное минеральное удобрение с гуматом, которые помогают растениям развиваться и обильно плодоносить.
Выращивание фасоли на подоконнике — не только полезно, но и красиво. Она радует глаз зелёной листвой, нежными цветками и яркими стручками. Это растение отлично подходит для городской квартиры и способно порадовать даже начинающего огородника. К слову, на балконе она может и вовсе плодоносить не хуже, чем на огороде. А ее вьющиеся сорта красиво озеленят балкон, увивая его подобно тому, как виноград обвивает беседки в саду.
Если вы, как и я, любите экспериментировать с комнатным огородничеством, попробуйте посадить фасоль. Уверен, она вас не разочарует!".