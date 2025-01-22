Сорт и хитрости. Как читатель aif.ru вырастил фасоль на подоконнике

Выращивание фасоли на подоконнике — не только полезно, но и красиво. Она радует глаз зелёной листвой, нежными цветками и яркими стручками. Это растение отлично подходит для городской квартиры и способно порадовать даже начинающего огородника. К слову, на балконе она может и вовсе плодоносить не хуже, чем на огороде. А ее вьющиеся сорта красиво озеленят балкон, увивая его подобно тому, как виноград обвивает беседки в саду.