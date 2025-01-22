Народные приметы на 23 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что в этот день нельзя обсуждать проблемы со здоровьем, чтобы не усугубить положение.

Не стоит на Григория Летоуказателя хвастаться, в противном случае потеряете все, чем гордитесь. К тому же, по мнению ученых, чрезмерное хвастовство вызывает неприязнь у коллег.

Предки верили, что 23 января нельзя сплетничать и сквернословить, чтобы не навлечь на себя и близких неприятности.

Не рекомендуется в этот день выбрасывать старые или ненужные вещи, так как с ними уйдет и достаток. Если финансовых проблем не удалось избежать, обратитесь к экспертным советам.

Предки верили, что 23 января нельзя помогать с уборкой вне своего дома. Когда пойдете в гости, не предлагайте свою помощь, чтобы не испортить отношения с хозяевами жилища.