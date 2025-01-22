Народные приметы на 23 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 23 января чтят память святого Григория, епископа Нисского. Он был христианским богословом и философом, жившем в городе Ниссы. Согласно писаниям, святой Григорий был твердым ревнителем православия и вместе со своим братом Василием Великим боролся против арианской ереси, претерпевая гонения со стороны ариан.
Приметы погоды 23 января
На Руси верили, что по погоде 23 января можно понять, каким будет лето. Иней на деревьях в этот день считался знаком, предвещающим короткое и холодное лето. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
В этот день на небе не будет облаков — ожидайте раннюю весну.
23 января увидите высокие облака — в течение недели будет стоять хорошая погода.
У Солнца появится световой ореол — к похолоданию.
Начнется снегопад — будет богатый урожай хлеба.
Что можно делать 23 января
Согласно народной мудрости, 23 января, чтобы укрепить здоровье, стоит приготовить и съесть мясо. Если захочется чего-то необычного, советуем сварить борщ с уткой, который любил Иван Крылов. Разбираемся, что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
Григорий-летоуказатель отлично подойдет для посиделок с друзьями и близкими. Если давно планировали встретиться с кем-то, назначьте встречу на этот день.
Предки верили, что за все добрые дела, совершенные 23 января, воздастся втройне.
Считается, что этот день предназначен для работы, так как все дела будут даваться легко.
Влюбленные могут в день Григория-летоуказателя признаться в своих чувствах. На Руси верили, что это сулит удачу в любовных делах. Главное, чтобы прекрасное чувство со временем не переросло в зависимость или безумие. Как поступить в таком случае, рассказали эксперты.
Что запрещено делать 23 января
23 января категорически запрещено жаловаться на судьбу, иначе можно столкнуться с более серьезными проблемами. Что еще не стоит делать в этот день?
Считается, что в этот день нельзя обсуждать проблемы со здоровьем, чтобы не усугубить положение.
Не стоит на Григория Летоуказателя хвастаться, в противном случае потеряете все, чем гордитесь. К тому же, по мнению ученых, чрезмерное хвастовство вызывает неприязнь у коллег.
Предки верили, что 23 января нельзя сплетничать и сквернословить, чтобы не навлечь на себя и близких неприятности.
Не рекомендуется в этот день выбрасывать старые или ненужные вещи, так как с ними уйдет и достаток. Если финансовых проблем не удалось избежать, обратитесь к экспертным советам.
Предки верили, что 23 января нельзя помогать с уборкой вне своего дома. Когда пойдете в гости, не предлагайте свою помощь, чтобы не испортить отношения с хозяевами жилища.
Если уроните в этот день ложку, не поднимайте ее до наступления следующего дня, иначе в гости наведается неприятный человек.