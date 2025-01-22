Алоэ: уход за комнатным растением в домашних условиях

— Цветы алоэ нельзя назвать особенно декоративными. Часто владельцы даже не знают, что их растение может цвести. Но все же это выполнимо. Первое, что нужно знать, — это возраст растения, потому как цветут только взрослые алоэ не моложе четырех или пяти лет. Помимо этого, тропическому растению необходим яркий свет в течение 12—14 часов. Зимой желательно понизить температуру до +15…+16 °C и сократить полив. Весной нужно возобновить полив и добавить подкормки. Если вам удастся соблюсти все условия, то в теплое время года алоэ выпустит длинный цветонос с желтыми или оранжевыми цветами.