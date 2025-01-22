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Крест из солнечных лучей появился в небе Крыма

Чудесное явление снял на видео священнослужитель.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 62% 769 мм рт. ст. -4°

В Судаке протоиерей Владимир Кашлюк восхищался потрясающим закатом и запечатлел его на видео. Во время съемки на экране гаджета священнослужитель увидел не просто красочную картинку, а настоящий крест из солнечных лучей. Своими впечатлениями он поделился с корр. ИА SevastopolMedia.

— Я просто прогуливался по родному городу и любовался природой. В тот вечер небо было необычайно красивым, я не удержался и начал снимать. Камера телефона поймала удивительную картину: лучи солнца приняли очертания креста Господня, — говорит наш собеседник.

Крымчанин не исключает, что всему этому есть научное объяснение, однако считает такие проявления настоящим подарком небес.