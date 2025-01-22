Крест из солнечных лучей появился в небе Крыма

В Судаке протоиерей Владимир Кашлюк восхищался потрясающим закатом и запечатлел его на видео. Во время съемки на экране гаджета священнослужитель увидел не просто красочную картинку, а настоящий крест из солнечных лучей. Своими впечатлениями он поделился с корр. ИА SevastopolMedia.
— Я просто прогуливался по родному городу и любовался природой. В тот вечер небо было необычайно красивым, я не удержался и начал снимать. Камера телефона поймала удивительную картину: лучи солнца приняли очертания креста Господня, — говорит наш собеседник.
Крымчанин не исключает, что всему этому есть научное объяснение, однако считает такие проявления настоящим подарком небес.