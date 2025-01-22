Крест из солнечных лучей появился в небе Крыма

В Судаке протоиерей Владимир Кашлюк восхищался потрясающим закатом и запечатлел его на видео. Во время съемки на экране гаджета священнослужитель увидел не просто красочную картинку, а настоящий крест из солнечных лучей. Своими впечатлениями он поделился с корр. ИА SevastopolMedia.