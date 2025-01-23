На Чукотке ожидается ветер с порывами до 20 м/с

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ураганный ветер с порывами до 20 м/с и мороз до 45 градусов ожидаются в различных районах Чукотки в четверг. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.
«22 января прогнозируется северный ветер с усилениями до 20 м/с. Температура воздуха по округу — 30−35 градусов ниже 0, в континентальной части — до 45 мороза», — сообщили в ведомстве.
Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты двух рейсов: в Ваеги и Певек.