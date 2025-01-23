Консервная банка и скотч — и тля навсегда сгинет: кардинальная борьба с вредителями

Тля — не просто вредитель, это настоящее бедствие для сада. Она является универсальным бойцом, только противостояние ее идет с овощными и декоративными растениями на участке. Избавиться от паразита непросто, он живучий и способен перелетать с зараженного куста на здоровый. Если вовремя не принять радикальные меры, то под угрозой окажется благополучие всего участка.