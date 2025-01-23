Консервная банка и скотч — и тля навсегда сгинет: кардинальная борьба с вредителями

Тля — не просто вредитель, это настоящее бедствие для сада. Она является универсальным бойцом, только противостояние ее идет с овощными и декоративными растениями на участке. Избавиться от паразита непросто, он живучий и способен перелетать с зараженного куста на здоровый. Если вовремя не принять радикальные меры, то под угрозой окажется благополучие всего участка.
Однако существует бесконтактный метод, который способен погубить вредителя за считанные минуты. Для этого приготовьте машинное масло, пустую консервную банку, палку и старую тряпочку. «Отработкой» тщательно пропитайте тряпку, положите ее в консервную банку, предварительно закрепленную на палке скотчем.
В последнюю очередь подожгите импровизированный факел. Желательно, чтобы он максимально сильно дымил. Этим дымом стоит окурить зараженное тлей растение. Процедуру проводите на протяжении нескольких минут. После этого тля забудет дорогу на ваш участок.