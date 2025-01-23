В Якутии к выходным ожидаются 40-градусные морозы

«Начнется холодное вторжение. Сейчас уже холодная воздушная масса у нас [находится] на северо-западе республики с сильным ветром до 15−20 м/с, в субботу в центральных районах [ожидается] обвал температуры сначала до [минус] 30 градусов, а в воскресенье мы будем видеть уже [минус] 40 градусов», — сказала Маршалик.