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В Якутии к выходным ожидаются 40-градусные морозы

ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Возвращение сорокаградусных морозов в Центральную Якутию после серии аномально теплых дней ожидается к выходным. Об этом сообщила заместитель начальника управления — начальник гидрометцентра ЯУГМС Татьяна Маршалик, выступая на открытии стратегической сессии «Адаптация Республики Саха (Якутия) к изменениям климата».

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Источник: Freepik

«Начнется холодное вторжение. Сейчас уже холодная воздушная масса у нас [находится] на северо-западе республики с сильным ветром до 15−20 м/с, в субботу в центральных районах [ожидается] обвал температуры сначала до [минус] 30 градусов, а в воскресенье мы будем видеть уже [минус] 40 градусов», — сказала Маршалик.

Как ранее сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды ЯУГМС Саргылана Никитина, в Якутске 20 января максимальная температура воздуха составила минус 13,2 градуса, 21 января — минус 9,9 градуса, были перекрыты установленные в 1944 году абсолютные максимумы этих дней на 7−11 градусов.

22 января также был перекрыт абсолютный максимум дня, который составлял минус 18,6 градуса в 1932 году. По ее словам, пик тепла ожидается 24 января, есть шанс превысить зафиксированный 2 января в 1979 года абсолютный максимум января — минус 5,8 градуса.