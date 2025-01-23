На Филиппинах зафиксировали второе за сутки землетрясение

21 января на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6. По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 50 км на северо-восток от города Тайвань. По данным ученых, очаг залегал на глубине 18 км. Центральное управление погоды сообщало, что в результате землетрясения пострадали 26 человек и порядка 50 жителей оказались изолированными в своих домах.