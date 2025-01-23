На Урале ожидается потепление до минус 6 градусов

«[В Свердловской области с 24 по 25 января] облачная с прояснениями погода, снег, метели, порывы ветра до 16 м/с. Ночью минус 11 — минус 17 градусов, днем минус 6 — минус 11 градусов», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.
В Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снегопад, порывы ветра до 14 м/с. Ночные заморозки достигнут минус 23 градусов, днем потеплеет до минус 6 градусов. В Курганской области в эти дни ожидается переменная облачность, снегопад, метель, на дорогах снежный накат, местами снежные заносы, порывы ветра до 16 м/с. Морозы в ночное время суток достигнут минус 20 градусов, днем воздух прогреется до минус 8 градусов.
По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную погоду, снегопад, метель, повышение температуры воздуха, порывы ветра до 17 м/ с. Ночью температура воздуха опустится до минус 23 градусов, местами до минус 28 градусов, днем потеплеет до минус 8 градусов. В Югре в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, снегопад, порывы ветра до 13 м/с. Ночные заморозки достигнут минус 28 градусов, метами минус 33 градусов, днем ожидается потепление до минус 9 градусов.
В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется облачная с прояснениями погода, снегопад, порывы ветра до 11 м/с. Ожидаются ночные заморозки до минус 30 градусов, местами до минус 35 градусов, днем воздух прогреется до минус 16 градусов.