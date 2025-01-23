На Урале ожидается потепление до минус 6 градусов

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную погоду, снегопад, метель, повышение температуры воздуха, порывы ветра до 17 м/ с. Ночью температура воздуха опустится до минус 23 градусов, местами до минус 28 градусов, днем потеплеет до минус 8 градусов. В Югре в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, снегопад, порывы ветра до 13 м/с. Ночные заморозки достигнут минус 28 градусов, метами минус 33 градусов, днем ожидается потепление до минус 9 градусов.