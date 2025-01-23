По 250 г каждый плод: 2 сорта перцев с толстой стенкой — не горчат, но с ярким вкусом

Без кустов сладкого перца сложно представить дачный участок. Овощ настолько универсален, что нет хозяйки, которая бы не использовала его в делах кулинарных. Существует великое множество сортов, но в этом садово-огородном сезоне опытные дачники выделили два самых незаменимых.
Алтынай
Раннеспелый сорт, который подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Кустики невысокие, компактные. Плоды конусовидные, сладкие. Толщина стенки до 9 см. Сорт отлично подходит для свежего потребления, фаршировки, заморозки.
Федор
Сорт устойчив к перепадам температур. Кустики раскидистые, но не требующие формирования. Плоды сорта имеют уникальный яблочный вкус и ярко-красный оттенок. Некоторые из них способны вырасти до 220 граммов.