По 250 г каждый плод: 2 сорта перцев с толстой стенкой — не горчат, но с ярким вкусом

Без кустов сладкого перца сложно представить дачный участок. Овощ настолько универсален, что нет хозяйки, которая бы не использовала его в делах кулинарных. Существует великое множество сортов, но в этом садово-огородном сезоне опытные дачники выделили два самых незаменимых.