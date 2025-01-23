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Народные приметы на 24 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 24 января называют Федосей Весняк. Согласно народным приметам, в этот день наступает резкое потепление, за которым следуют суровые морозы. На Руси такую смену погоды прозвали Федосеевой оттепелью.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Православные верующие 24 января чтят память преподобного Феодосия Великого. Согласно писаниям, он стремился к отшельнической жизни, поэтому поселился в одной из пустынных пещер в Палестине. Там Феодосий прожил 30 лет, непрестанно молясь Господу. По истечении этого срока он основал на пустоши лавру, где была и больница для иноков, и убежище для бедных и пожилых, и странноприимные дома. Дальнейшую жизнь Феодосий посвятил молениям и помощи нуждающимся.

Приметы погоды 24 января

На Руси верили, если 24 января настанет резкая оттепель, то весна будет ранняя и затяжная. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.

  • Простоит теплый день — весна будет дождливая.

  • В этот день ударят морозы — посев яровых будет позже обычного.

  • 24 января увидите туман — весной реки выйдут из берегов.

  • На небе будет множество облаков — в скором времени похолодает.

  • Заметите в этот день сосульки на крышах — февраль будет теплый.

  • 24 января с утра пойдет снег — к вечеру ударят морозы.

Что можно делать 24 января

Согласно народной мудрости, 24 января, чтобы укрепить здоровье, обязательно нужно провести чаепитие с медом. Однако важно знать норму, чтобы не переборщить с лакомством. Что еще можно делать в это число?

  • Федосей Весняк отлично подойдет для посиделок с друзьями и близкими. Если давно планировали встретиться с кем-то, назначьте встречу на этот день.

  • Считается, что 24 января нужно проводить генеральную уборку дома, чтобы освободить место для чего-то нового и хорошего.

  • Женщинам в этот день рекомендуется заняться рукоделием.

  • 24 января можно посетить русскую баню, чтобы хорошо попариться и укрепить иммунитет.

Что запрещено делать 24 января

24 января категорически запрещено переезжать или устраиваться на новую работу, в противном случае не приживетесь на новом месте. Что еще не стоит делать в этот день?

  • 24 января нельзя делать работу, в которой могут понадобиться колющие и режущие предметы. Считается, что те, кто нарушит этот негласный указ, будут жить впроголодь.

  • Предки верили, что в этот день нельзя браниться и ругаться, иначе можно навсегда испортить отношения с близкими людьми. Если чувствуете, что ссора назревает, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы успокоиться.

  • Не стоит в Федосея Весняка резать хлеб и пироги, их нужно аккуратно разламывать, чтобы не проронить ни одной крошки. В противном случае рискуете обречь семью на бедность.

  • Не рекомендуется ходить в грязной одежде, так как это может привлечь невзгоды и болезни в жизнь. Лучше проведите стирку, не забыв предварительно ознакомиться со значением специальных значков на бирках.