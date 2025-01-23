Народные приметы на 24 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 24 января чтят память преподобного Феодосия Великого. Согласно писаниям, он стремился к отшельнической жизни, поэтому поселился в одной из пустынных пещер в Палестине. Там Феодосий прожил 30 лет, непрестанно молясь Господу. По истечении этого срока он основал на пустоши лавру, где была и больница для иноков, и убежище для бедных и пожилых, и странноприимные дома. Дальнейшую жизнь Феодосий посвятил молениям и помощи нуждающимся.