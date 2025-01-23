Народные приметы на 24 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 24 января чтят память преподобного Феодосия Великого. Согласно писаниям, он стремился к отшельнической жизни, поэтому поселился в одной из пустынных пещер в Палестине. Там Феодосий прожил 30 лет, непрестанно молясь Господу. По истечении этого срока он основал на пустоши лавру, где была и больница для иноков, и убежище для бедных и пожилых, и странноприимные дома. Дальнейшую жизнь Феодосий посвятил молениям и помощи нуждающимся.
Приметы погоды 24 января
На Руси верили, если 24 января настанет резкая оттепель, то весна будет ранняя и затяжная. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
Простоит теплый день — весна будет дождливая.
В этот день ударят морозы — посев яровых будет позже обычного.
24 января увидите туман — весной реки выйдут из берегов.
На небе будет множество облаков — в скором времени похолодает.
Заметите в этот день сосульки на крышах — февраль будет теплый.
24 января с утра пойдет снег — к вечеру ударят морозы.
Что можно делать 24 января
Согласно народной мудрости, 24 января, чтобы укрепить здоровье, обязательно нужно провести чаепитие с медом. Однако важно знать норму, чтобы не переборщить с лакомством. Что еще можно делать в это число?
Федосей Весняк отлично подойдет для посиделок с друзьями и близкими. Если давно планировали встретиться с кем-то, назначьте встречу на этот день.
Считается, что 24 января нужно проводить генеральную уборку дома, чтобы освободить место для чего-то нового и хорошего.
Женщинам в этот день рекомендуется заняться рукоделием.
24 января можно посетить русскую баню, чтобы хорошо попариться и укрепить иммунитет.
Что запрещено делать 24 января
24 января категорически запрещено переезжать или устраиваться на новую работу, в противном случае не приживетесь на новом месте. Что еще не стоит делать в этот день?
24 января нельзя делать работу, в которой могут понадобиться колющие и режущие предметы. Считается, что те, кто нарушит этот негласный указ, будут жить впроголодь.
Предки верили, что в этот день нельзя браниться и ругаться, иначе можно навсегда испортить отношения с близкими людьми. Если чувствуете, что ссора назревает, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы успокоиться.
Не стоит в Федосея Весняка резать хлеб и пироги, их нужно аккуратно разламывать, чтобы не проронить ни одной крошки. В противном случае рискуете обречь семью на бедность.
Не рекомендуется ходить в грязной одежде, так как это может привлечь невзгоды и болезни в жизнь. Лучше проведите стирку, не забыв предварительно ознакомиться со значением специальных значков на бирках.