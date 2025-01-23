«Через 50 лет зимы не будет». Метеоролог Шувалов опроверг наступление весны

Никакой весны
«Метеорологической весной считается переход среднесуточной температуры на 0 градусов. Пока он не произошел. Это случалось в нынешнем январе 2−3 раза за месяц, но пока среднесуточная температура, особенно в первой половине этой недели, держится в отрицательной области», — рассказал aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По мнению эксперта, начиная с воскресенья и до конца января в Москве опять будет повышение температуры: нулевые показатели ночью и слабоположительные значения температуры, до +1 градуса, в дневные часы.
Но велик шанс на возврат холодов. Вернутся они, скорее всего, в начале февраля и буду ещё повторяться в течение месяца. Поэтому говорить о приходе обычной весны нельзя.
Как в 2007 и 2020
«Да, сейчас аномальная температура, очень тепло нынешней зимой. Но это не впервые: у нас в 2007 и 2020 годах январь был теплее, причём существеннее, чем нынешний. То есть изменение климата в эпоху глобального потепления будет происходить все чаще и чаще. Как это отразится на нас? Наверное, в положительную сторону. Не так нам нужны будут шубы, варежки и тёплая одежда. Думаю, что это не слишком сильно повлияет на состояние полей, плодовых культур, садов, огородов, потому что, несмотря на отсутствие снега, температуры не очень низкие», — заявил Шувалов.
Отреагировали на кратковременную оттепель и медведи из столичного зоопарка. Этим утром пробудились гималайские мишки Аладдин и Бабуля, живущие на «Острове зверей». Они недолго побродили по своей берлоге, но с наступлением похолодания вновь заснули.
Прощай, русская зима?
Кроме того, как говорит синоптик, возможно, совсем скоро мы попрощаемся с русской зимой.
«Увы, это неизбежный процесс на ближайшие 50−60 лет. Так как до 2050−60 года человечество продолжит выброс парниковых газов, следовательно, основной спусковой механизм глобального потепления будет продолжать работать. Поэтому повышение температуры практически неизбежно до конца XXI века», — заверил метеоролог.
В 1975—1984 года среднегодовая температура в Москве составляла +5,1 градуса. А уже в 2015—2024 — +7,3 градуса. И значительнее всего растут именно зимние температуры.