«Через 50 лет зимы не будет». Метеоролог Шувалов опроверг наступление весны

«Да, сейчас аномальная температура, очень тепло нынешней зимой. Но это не впервые: у нас в 2007 и 2020 годах январь был теплее, причём существеннее, чем нынешний. То есть изменение климата в эпоху глобального потепления будет происходить все чаще и чаще. Как это отразится на нас? Наверное, в положительную сторону. Не так нам нужны будут шубы, варежки и тёплая одежда. Думаю, что это не слишком сильно повлияет на состояние полей, плодовых культур, садов, огородов, потому что, несмотря на отсутствие снега, температуры не очень низкие», — заявил Шувалов.