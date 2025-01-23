Не погубите рассаду. 7 ошибок, которые могут лишить вас урожая в 2025 году

Здоровую рассаду нереально вырастить без обеззараживания грунта, в этом уверен агроном Дмитрий Кастрицкий. Ведь главные проблемы любого огородника — это черная ножка рассады, корневая гниль, мошки. И все это возникает, если садоводы используют неправильную почву.
Легкий и рыхлый грунт
По словам нашего эксперта, рассада будет отлично развиваться, если земля, в которой она растет, будет легкой и рыхлой. То есть корни должны получать кислород в достаточном количестве. А если земля будет прессованной и тяжелой, то ничего не получится.
Питательность
Не забывайте про полезные элементы, которые сделают почву питательной. Универсальный грунт содержит стандартный стартовый минеральный комплекс, подходящий для большинства овощных и цветочных культур: азот (300 мг/л), фосфор (300 мг/л), калий (430 мг/л), а также магний, железо, бор, марганец, цинк, медь, молибден.
Чистый грунт
Как бы это банально не звучало, но земля должна быть чистой. Часто так бывает, что в грунт попадают семена сорных трав и, соответственно, не дают потом развиваться рассаде.
Кислотность
Не забывайте контролировать уровень кислотности почвы. Для этого в садовых магазинах продаются специальные лакмусовые бумажки, с помощью которых можно легко определить уровень pH.
«Ведь большинство культур (томаты, баклажаны, перцы) будут хорошо расти в слабокислой почве и в нейтральной. Если же вы посадите их в кислый грунт, то хорошего урожая не ждите», — напомнил Кастрицкий.
Состав грунта
В основном, по мнению эксперта, в садовых магазинах продается земля для рассады, в которой содержится торф с добавлением перлита или песка. Этого недостаточно, чтобы вырастить хороший урожай, так как это слабопитательная почва.
«Запомните, что в составе грунта должен содержаться биогумус. И его должно быть не менее 30%, тогда рассада будет развиваться быстро, получая полноценное питание», — заявил агроном.
Обеззараживание кипятком
Любую почву, даже если вы купили ее в магазине, надо обеззараживать на всякий случай. Для начала дачники часто обдают землю кипятком, тогда погибают фитопатогены и вредители.
«Но и микрофлора может в этом случае пострадать, поэтому я не рекомендую такой способ обеззараживания. Но если вы уже так сделали, то надо внести препараты на основе сенной палочки, чтобы улучшить плодородие почвы», — отметил Кастрицкий.
Биопрепараты
Наш эксперт рекомендует обеззараживать землю триходермой. За месяц до того, как решили высевать рассаду, землю надо занести в теплое помещение, полить и добавить препарат (фирма может быть любая, согласно вашему бюджету).