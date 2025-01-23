Вблизи Лос-Анджелеса вновь вспыхнул пожар

Новый лесной пожар, вспыхнувший 22 января в 80 км к северу от Лос-Анджелеса (Калифорния, США), быстро распространился на площади 38 км². Предполагается, что он был вызван сильными ветрами и обилием сухой растительности. В настоящее время проводится эвакуация более 31 тыс человек, — пишет Reuters.
Известно, что пожар, получивший название «Хьюз», вызывает значительные опасения у властей из-за возможности перехода пламени на близлежащую атомную электростанцию. Чтобы предотвратить такой исход событий, около 1100 пожарных применяют всевозможные наземные ресурсы и авиацию.
Сообщается, что в Южной Калифорнии в течение девяти месяцев не было существенных осадков, что усугубляло опасные условия. Однако метеорологи прогнозируют, что с субботы по понедельник пройдет небольшой дождь, который, возможно, окажет столь необходимую помощь в тушении пожаров.
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