Вблизи Лос-Анджелеса вновь вспыхнул пожар

Новый лесной пожар, вспыхнувший 22 января в 80 км к северу от Лос-Анджелеса (Калифорния, США), быстро распространился на площади 38 км². Предполагается, что он был вызван сильными ветрами и обилием сухой растительности. В настоящее время проводится эвакуация более 31 тыс человек, — пишет Reuters.