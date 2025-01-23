Как спасти сад во время бесснежной зимы

При создании воздушно-сухого укрытия для роз высота каркаса должна составлять не менее 50−60 см, чтобы предотвратить контакт укрывного материала с растением и образование конденсата. Крайне важно следить за температурой под укрытием — при повышении до +5°C необходимо проветривание, чтобы предотвратить преждевременное пробуждение растений.