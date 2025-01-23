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Как спасти сад во время бесснежной зимы

Бесснежная зима представляет серьезную угрозу для садовых растений. Без естественного снежного покрова, который служит природным изолятором, растения становятся уязвимыми к морозам и иссушающим ветрам. Как защитить растения, рассказала доцент кафедры Дизайн среды МХПИ, член творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Надежда Московенко.

Елена Рогачева
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

«При температуре воздуха −15°C и отсутствии снега температура почвы на глубине корневой системы может опускаться до −10°C, что критично для многих садовых культур», — объясняет она.

Основой защиты сада становится грамотное мульчирование. По словам Московенко, создание толстого слоя мульчи толщиной 10−15 сантиметров вокруг корневой системы растений служит эффективной заменой снежному покрову.

В качестве мульчи отлично подходят опавшие листья, измельченная солома, древесная щепа или хвойный опад. «При такой защите температура почвы под слоем мульчи остается относительно стабильной и редко опускается ниже −5°C даже в сильные морозы», — говорит эксперт.

Укрытие растений

Укрытие растений требует особого внимания и правильного подхода. Нетканый материал плотностью 60 г/м² обеспечивает надежную защиту от морозов до −20°C. Для более теплолюбивых культур рекомендуется двойной слой укрывного материала.

При создании воздушно-сухого укрытия для роз высота каркаса должна составлять не менее 50−60 см, чтобы предотвратить контакт укрывного материала с растением и образование конденсата. Крайне важно следить за температурой под укрытием — при повышении до +5°C необходимо проветривание, чтобы предотвратить преждевременное пробуждение растений.

Зимний полив и защита от ветра

Зимний полив играет критическую роль в выживании растений. Влагозарядковый полив проводят при температуре воздуха выше +5°C, расходуя 30−40 литров воды на квадратный метр приствольного круга. «Особенно важен полив для хвойных растений — в оттепель им требуется около 20 литров воды на каждый метр высоты», — отмечает Надежда Московенко.

Защита от иссушающих ветров становится приоритетной задачей. Ветрозащитные экраны высотой 1,5−2 метра, установленные с северной и северо-западной сторон, снижают скорость ветра на 60−70%, что существенно уменьшает риск иссушения растений. Для хвойных культур дополнительно устанавливают щиты с южной стороны, защищающие от солнечных ожогов.

Постоянного внимания требует контроль температуры почвы. При колебаниях температуры от положительной до отрицательной происходит выпирание корней — они могут подняться на 5−7 сантиметров выше уровня почвы.

Мульчирование

Мульчирование торфом слоем 7−8 сантиметров помогает удерживать стабильную температуру и предотвращает повреждение корневой системы.

«Важно помнить, что весной мульчу необходимо обязательно убрать, поскольку она может создавать кислую среду. Особенно это касается опавших листьев, которые могут содержать зимующих вредителей и споры болезней», — говорит эксперт.

Укрыть газон

Газон в бесснежную зиму особенно уязвим к вытаптыванию. Хождение по промерзшей траве приводит к разрыву клеток и последующей гибели растений. Укрытие газона светлым агроволокном плотностью 30 г/м² позволяет повысить температуру прикорневой зоны на 2−3 градуса, что существенно увеличивает шансы газона на выживание.

Мониторинг состояния растений должен проводиться не реже одного раза в неделю. При проверке особое внимание уделяют целостности укрытий, влажности почвы и признакам повреждения растений. Своевременное устранение проблем позволяет минимизировать потери в саду.

«Применение комплекса этих мер защиты позволит сохранить садовые растения в сложных условиях бесснежной зимы и обеспечит их успешное пробуждение весной. Правильная подготовка и регулярный уход — ключ к здоровому саду, способному противостоять капризам природы», — заключила Надежда Московенко.