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Середина зимы, но это не важно. По Охте снова плывёт снежура

Из-за температурных качелей и снегопадов на водоемах Петербурга на протяжении всё зимы образуются начальные формы оледенения.

Сейчас в Ричмонде: -12° 2 м/с 78% 767 мм рт. ст. -5°

Оттепели не позволяют встать прочному льду. На реке Охта жительница Красногвардейского района 23 января заметила и сфотографировала снежуру. Ее кадры публикует официальный канал района.

Снежуру в Петербурге наблюдали и в середине декабря, и в конце. Это один из этапов образования сплошного ледяного покрова: сначала ледяные иглы, потом ледяное сало (менее плотное, чем снежура), а затем уже сама снежура и потом шуга.

Снежура не единственный интересный лед в последние дни. "Фонта.

нка" показывала, какой он сейчас разный: в виде пазлов, с узорами, орнаментированный, с пузыриками.