Середина зимы, но это не важно. По Охте снова плывёт снежура

Оттепели не позволяют встать прочному льду. На реке Охта жительница Красногвардейского района 23 января заметила и сфотографировала снежуру. Ее кадры публикует официальный канал района.
Снежуру в Петербурге наблюдали и в середине декабря, и в конце. Это один из этапов образования сплошного ледяного покрова: сначала ледяные иглы, потом ледяное сало (менее плотное, чем снежура), а затем уже сама снежура и потом шуга.
Снежура не единственный интересный лед в последние дни. "Фонта.
нка" показывала, какой он сейчас разный: в виде пазлов, с узорами, орнаментированный, с пузыриками.