Формирование томатов: как увеличить урожай помидоров

4. Слишком позднее удаление пасынка. Когда боковой побег уже сформировался, трудно удалить его без влияния на растение, тогда как удаление в травяной фазе быстрое и безболезненное. Если все же пасынок стал большим, его не нужно обрывать, лучше аккуратно срезать ножницами. Убирать боковые стебли лучше в несколько приемов, чтобы растение не стрессовало. Если на пасынке видна цветочная кисть, то нужно подождать, пока она не зацветет, а потом прищипнуть побег через два листа от цветка. Когда эта часть растения отплодоносит, пасынок можно убрать.