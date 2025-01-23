Формирование томатов: как увеличить урожай помидоров

Помидоры — одни из самых популярных овощей в нашей стране, выращиваемых в открытом грунте и в теплицах. Однако для получения большего количества плодов необходимо обеспечить растениям правильный уход, включая своевременную обрезку. Поэтому этот процесс считается важным этапом работы для повышения урожайности и качества плодов. Формирование томатов включает удаление боковых побегов, называемых пасынками, и регулирование количества основных стеблей. Соблюдение этих правил поможет овощной культуре сконцентрировать свои силы на развитии основных плодов, обеспечивая их своевременное созревание и высокое качество.
Зачем нужно формировать томаты
Этот важный агротехнический прием не только повышает урожайность и улучшает качество плодов, но и предотвращает болезни. Удаление боковых побегов (пасынков) и листьев нижнего яруса помогает растению сконцентрировать свои силы на развитии основных плодов, обеспечивая их своевременное созревание и улучшая вкусовые качества. Правильное формирование куста также способствует лучшей освещенности и вентиляции, что снижает риск заболеваний.
Корневая система должна обеспечивать питание всех растущих стеблей. Однако, когда питательные вещества расходуются на зеленую массу, кусту не хватает сил на формирование плодов. Удаление лишних побегов поможет ему направить силы на образование урожая.
Помидоры нуждаются в свете и воздухе для нормального роста и развития. Густая листва и стебли препятствуют попаданию солнечных лучей на зреющие плоды, что может привести к снижению сладости и зрелости томатов.
Помидоры подвержены различным инфекциям и грибкам. Застойный воздух увеличивает риск развития таких заболеваний. Формирование кустов служит как раз-таки профилактикой различных болезней.
Помидоры на пасынкованных кустах быстрее созревают.
Как пасынковать кусты томатов в зависимости от сорта
Один из ключевых аспектов обрезки — пасынкование, то есть удаление боковых побегов. Способ пасынкования зависит от типа куста: детерминантного, индетерминантного, полудетерминантного, супердетерминантного и штамбового. Информацию о типе томата указывают на пакетах с семенами. Для получения большего количества плодов не жалейте пасынки — куст все равно за летний сезон не сможет образовать помидоры на всех ветках.
Важно: во время удаления пасынка нужно оставлять небольшой пенек высотой 2 см, чтобы не занести через срез болезнетворные микроорганизмы и не дать пасынкам снова вырасти.
Если на пакете не было информации о типе помидоров, то можно сформировать куст в один стебель (и в тепличном помещении, и на улице) с шестью цветочными кистями.
Супердетерминантные
Это раннеспелые низкорослые сорта, которые отличаются скороспелостью. На одном стебле они закладывают три соцветия. Пасынки у них не нужно удалять, но надо формировать в два или в три стебля для повышения количества плодов. Культивируют их и в теплицах, и на улице.
Детерминантные
Это среднеспелые сорта, они формируют первую цветочную кисть над восьмым или девятым листом. Плодовые кисти растут через один или два листа. По высоте они бывают 80—120 см. Кисти останавливают рост после формирования трех — шести соцветий. Формируют их в один или три стебля, а еще с переводом точки роста на боковой побег.
Так как на пасынках третья кисть не дает нормальных плодов, то ее обычно удаляют. Эти сорта предназначены для улицы, но в теплице их тоже выращивают.
Есть детерминантные сорта, не требующие пасынкования, обычно это написано на упаковке.
Индетерминантные
У помидоров этого вида неограниченный рост. Первая плодовая кисть закладывается лишь над 10—12 листьями, нужной высоты куст достигает очень долго. Соцветия у этого вида томатов располагаются реже, чем у других, — через три листа. Индетерминантные помидоры включают в себя самые поздние, но при этом высокоурожайные сорта. Традиционно их выращивают в теплицах. Но в теплых регионах с мягким климатом пробуют сажать на открытом воздухе. Формирование кустов происходит в один стебель, так как на боковые ветви у томатов не хватит сил и времени до холодов.
Полудетерминантные
Эти позднеспелые высокорослые сорта растут до 150—200 см. Завязи у них формируются через два или три листа, соцветий не больше 9—12. Выращивают помидоры в теплице с подвязкой, но можно это делать и на улице.
Их плоды формируются и поспевают регулярно, в одном темпе. Корни сильные и большие, могут проникать на глубину до 1,5 м. Такие сорта занимают промежуточное место между детерминантными и индетерминантными, а название свое получили, потому что ограничены в росте, но при этом цветочных кистей у них больше, чем у детерминантных помидоров.
Штамбовые
Эти достаточно низкие растения (40—60 см) с коротким толстым стеблем — разновидность детерминантных томатов. Им не нужна подвязка, а пасынкование и формирование нужны только частично. Завязи у них разбросаны по стеблю, а сам куст отлично плодоносит. Культивировать их можно и на улице, и в закрытом грунте. Термин «штамбовый» означает, что растение имеет нижнюю часть стебля, свободную от ответвлений.
Правила формирования томатов со схемами
Далее более подробно расскажем о каждом способе формирования помидоров в зависимости от типа роста. В теплице обычно сажают высокорослые помидоры, так как они чувствительнее к влажности и теплу, позже плодоносят и им нужны опоры и подвязки, которые проще обеспечить в закрытом грунте.
В открытом грунте растут более низкорослые помидоры, так как быстрее созревают и требуют меньшего ухода.
В теплице
В этом помещении растут индетерминантные, некоторые супердетерминантные, полудетерминантные и штамбовые томаты, а иногда и детерминантные.
Формирование индетерминантных помидоров в один стебель
У этой разновидности томатов удаляют все боковые побеги, так как плоды на них сформироваться и вызреть за огородный сезон не смогут. На индетерминантных помидорах в закрытом грунте сохраняют семь кистей. Над верхней оставляют лист, а все, что выше, срезают. В итоге томат концентрируется на формировании урожая.
Формирование детерминантных томатов в три стебля
Таким способом культивируют среднепоздние детерминантные томаты в закрытом грунте. На кусте должны остаться главный стебель и два нижних боковых. Затем пасынки укорачивают, сохраняя по одному соцветию и одному листу над ним. Получится восемь соцветий. В таком количестве помидоры нормально созреют за огородный сезон.
Формирование детерминантных томатов с переводом точки роста на боковой побег
Обычно так формируют среднеранние сорта и гибриды детерминантных томатов в закрытом грунте.
Оставляют главный побег и нижний пасынок. Затем, при росте томата, оставляют пасынок на боковом побеге (который получился из нижнего пасынка). В итоге получится, что на главном стебле будет шесть кистей, на боковом — еще две и на пасынке, который пойдет от бокового побега, — тоже две.
Формирование супердетерминантных помидоров в три стебля
При выращивании в теплице их формируют в три стебля. Сначала на томате оставляют главный стебель и два пасынка снизу. На побегах может образоваться не более трех плодовых кистей.
Формирование полудетерминантных томатов в один стебель
1-й способ. Пасынки обрывают, оставляя сверху два резервных. После того как рост помидора вверх завершится, он сможет расти дальше уже за счет пасынка.
2-й способ. Если у полудетерминантного томата нет ограничения в росте, то кусту просто дают расти вверх, при этом обрывают пасынки и прищипывают точку роста за 35 дней до последнего сбора урожая.
Формирование полудетерминантных томатов в два стебля
Обрывают почти все пасынки, кроме главного стебля, оставляют побег ниже одной кисти. Следующие две кисти образуются на главном побеге. На оставленном боковом побеге оставляют две кисти, а затем прищипывают. Далее можно контролировать количество кистей — от 8 до 12.
В открытом грунте
Прежде всего это детерминантные сорта, а также некоторые супердетерминантные, полудетерминантные и штамбовые, а в теплом климате иногда и индетерминантные.
Формирование индетерминантных помидоров в один стебель
Этот тип томатов всегда формируют в один стебель. Только вместо семи кистей оставляют пять. Над верхними цветами также оставляют один лист, верхушку подрезают.
Формирование детерминантных томатов в один главный стебель
Так как у этих помидоров ограничен рост, верхушки им прищипывать не надо. Куст формируют в один стебель, плодовые кисти оставляют, все пасынки убирают, так как плоды на этих побегах не успеют за лето сформироваться и созреть.
Формирование супердетерминантных томатов в два стебля
В открытом грунте супердетерминантные помидоры формируют в два стебля. Оставляют главный побег и нижний пасынок, позже на всех стеблях появится по три цветочных кисти. Плоды при таком формировании будут крупнее.
Формирование штамбовых томатов
Первые пять пасынков оставляют на кусте для формировки кроны, а остальные пасынки аккуратно удаляют, когда они достигают 4 см.
Что будет, если кусты томатов не пасынковать
Важно четко понимать, какая и каким помидорам нужна формировка.
- Если оставить пасынки, то помидоры будут бесконечно расти (и не давать плодов), наращивать зеленую массу, так как по природе они многолетние растения, которые полгода только набираются сил для формирования плодов. В условиях же российского климата им приходится сложно, поэтому помочь им можно обрезкой лишних побегов.
- В загущенных посадках могут появиться болезни (особенно при повышенной влажности).
Частые ошибки при формировании томатов
Далее перечислим основные ошибки, которые могут совершить садоводы при пасынковании томатов.
1. Формирование сортов томатов, которым это не нужно. Есть помидоры, которым не нужно пасынкование, об этом производитель пишет на упаковке. У таких томатов мало боковых побегов. Пример: «Акварель», «Алтаечка», «Краковяк», «Метелица».
3. Проведение пасынкования в неправильные часы: в жару или холод, поздно вечером. У растения должно быть время для затягивания ран. Лучше всего формировать томаты в теплую погоду утром, после проветривания теплицы.
4. Слишком позднее удаление пасынка. Когда боковой побег уже сформировался, трудно удалить его без влияния на растение, тогда как удаление в травяной фазе быстрое и безболезненное. Если все же пасынок стал большим, его не нужно обрывать, лучше аккуратно срезать ножницами. Убирать боковые стебли лучше в несколько приемов, чтобы растение не стрессовало. Если на пасынке видна цветочная кисть, то нужно подождать, пока она не зацветет, а потом прищипнуть побег через два листа от цветка. Когда эта часть растения отплодоносит, пасынок можно убрать.
5. Нестерильный инструмент может привести к заражению инфекциями, поэтому ножницы или секатор обрабатывают спиртом, марганцовкой
6. Несистематическая обрезка: недостаточно удалить пасынки один раз, нужно следить за растениями, периодически повторяя формирование.
Отзыв эксперта
«Супердетерминантные томаты иногда называют еще ультрадетерминантными. Это скороспелые растения-карлики (50—70 см). Обычно их не формируют и у них не удаляют пасынки. Но при желании можно и прищипнуть. Балконные или комнатные черри — такие сорта выращивают в домашних условиях в горшках. На лето куст можно посадить в открытый грунт. В опоре растение не нуждается. Популярностью среди садоводов пользуются следующие сорта и гибриды для открытого грунта: “Белый налив 241”, “Альфа”, “Максимка”, “Барнаульский консервный”, “Беталюкс”, “Куртизанка F1”, “Москвич”, “Титан”, “Золотой поток F1”, “Янтарный” и др.», — комментирует Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома».
Что нужно запомнить о формировании кустов томатов
Это довольно трудоемкий, но важный процесс, влияющий на качество и количество урожая. Давайте подведем итоги и напомним, как, когда и зачем нужно удалять пасынки.
1. Формирование томатов не только повышает урожайность и ускоряет созревание плодов, но и помогает растениям получить больше тепла, света и свежего воздуха, снизить риск заболевания различными инфекциями или грибком.
2. Помидоры бывают детерминантными, индетерминантными, полудетерминантными, супердетерминантными и штамбовыми.
3. При удалении пасынка нужно оставлять пенек в 2 см.
4. В теплице индетерминантные помидоры формируют в один стебель, детерминантные — в три или с переводом точки роста на боковой побег, супердетерминантные — в три стебля, полудетерминантные — в один или два стебля.
5. В открытом грунте формируют индетерминантные помидоры в один стебель, детерминантные — тоже в один стебель, супердетерминантные — в два стебля.
6. У штамбовых томатов оставляют первые пять пасынков, а остальные убирают.
7. Среди ошибок в формировании томатов можно выделить следующие: слишком сильную или недостаточную обрезку, пропуск времени пасынкования, формирование сортов, которым это не нужно, проведение пасынкования в жару, холод и поздно вечером, нестерильные инструменты.
Эксперт: Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома»