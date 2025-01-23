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Новосибирцев удивили молния и гром в конце января

Температура была выше нуля.

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Источник: Комсомольская правда

Жители посёлка Маслянино Новосибирской области удивились молнии и грому, возникшим посредине зимы. Природное явление заметили 22 января утром. Об этом сообщили в паблике «Новости Маслянино — Маслянинский район».

— Думала, показалось, но это слышали три человека. Вон, как громыхает, — поделилась впечатлениями местная жительница.

Женщина зафиксировала на камеру это природное явление в тот момент, когда снимала пургу и метель. Видео с грозой можно посмотреть здесь. Напомним, что 22 января в Новосибирской области был сильный ветер, который валил деревья и даже стены.