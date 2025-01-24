Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 24 января

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4.
В Московской области днем синоптики обещают от −5 до 0 градусов, а ночью температура может упасть до −6.
Ожидается южный ветер со скоростью 4−9 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
Ранее, 22 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Он отметил, что до конца месяца температура будет на градус выше нормы и значительного похолодания не ожидается.
До этого, 21 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе в Москве можно ожидать зимнюю погоду. Оттепель отступит, появится небольшой снег. Однако с 23 января снова ожидается повышение температуры, и небольшие морозы продлятся лишь пару дней.