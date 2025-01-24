Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 24 января

Ранее, 22 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Он отметил, что до конца месяца температура будет на градус выше нормы и значительного похолодания не ожидается.