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Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 24 января

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 24 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 54% 763 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4.

В Московской области днем синоптики обещают от −5 до 0 градусов, а ночью температура может упасть до −6.

Ожидается южный ветер со скоростью 4−9 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 22 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Он отметил, что до конца месяца температура будет на градус выше нормы и значительного похолодания не ожидается.

До этого, 21 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе в Москве можно ожидать зимнюю погоду. Оттепель отступит, появится небольшой снег. Однако с 23 января снова ожидается повышение температуры, и небольшие морозы продлятся лишь пару дней.