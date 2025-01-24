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На каких пляжах Черного моря можно будет отдохнуть в 2025 году

На черноморском побережье остались курорты, которые не пострадали из-за экологической катастрофы.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 68% 763 мм рт. ст. -1°
Источник: Администрация Краснодарского края

После выброса мазута на черноморское побережье россияне массово отменяют бронирование на курортах Анапы. В качестве альтернативы эксперты назвали несколько других популярных направлений для внутреннего туризма.

Тревел-блогер Альберт Бодокия в разговоре с NewsNN посоветовал не опасаться ехать в Адлер, Геленджик или Сочи. Многие местные пляжи, по его словам, остались чистыми.

Любителям уединиться в комфортной атмосфере больше подойдут не крупные курорты, а такие поселки, как Лазаревское и Дагомыс, считает представитель туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. Она добавила, что среди туристов они пользуются большим спросом.

Но популярные направления не ограничены Черным морем. Можно отправиться на Каспийское море или в Дагестан, куда турагенты завлекают путешественников низкими ценами и прекрасной природой.

Ради целебных источников и пейзажей можно отправиться в санаторий Минеральных Вод, пишет Discover24.